భర్త చంకలో పిల్లాడు.. భార్య చేతిలో సైకిల్‌.. డెలివరీ బాయ్‌ ఫ్యామిలీ వీడియో వైరల్‌!

సోషల్‌ మీడియాలో ప్రత్యక్షమయ్యే కొన్ని వీడియోలు మనల్ని భావోద్వేగానికి గురిచేస్తుంటాయి. తాజాగా ఢిల్లీ ఉమెన్స్‌ కమిషన్‌ చైర్‌పర్సన్‌ స్వాతీ మాలవీయ్‌ తన ట్విట్టర్‌ హ్యాండిల్‌లో ఒక జంటకు సంబంధించిన వీడియోను షేర్‌ చేశారు. ఇది ఆ దంపతుల ప్రేమకు ప్రతీకగా కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియోను షేర్‌ చేసిన ఆమె. ‘నువ్వుండగా నాకు మరేం కావాలి?.. ఈ పాట ఒరిజినల్‌ వీడియోగా ఇది ఉండాలి’ అని రాశారు.

పిల్లాడిని ఎత్తుకున్న భర్త, సైకిల్‌ నడుపుతున్న భార్య

సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న ఈ వీడియో చాలామందిని ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ వీడియోలో జొమాటో డెలివరీ ఏజెంట్‌ తన పనంతా ముగిసి, చీకటిపడ్డాక తన భార్య, పిల్లాడితో పాటు ఇంటికి వెళుతుంటాడు. జొమాటో టీషర్టు ధరించిన ఆ వ్యక్తి ఒక పిల్లవాడిని ఎత్తుకుంటాడు. అతని భార్య సైకిల్‌ హ్యాండిల్‌ పట్టుకుని దానిని ముందుకు నడుపుతుంటుంది. కుటుంబం కోసం కష్టిస్తున్న భర్త, అతనికి సాయం అందిస్తున్న భార్యతో కూడిన ఈ వీడియో హృదయాలకు హత్తుకునేలా ఉంది.

“Tu hai to mujhe fir aur kya chahiye”

This should be the official video of the song ❤️ pic.twitter.com/G9MQOnfW9x

