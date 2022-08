సిమ్లా, డెహ్రాడూన్‌: క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌లు మరోసారి బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. హిమాచల్‌ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, జార్ఖండ్, ఒడిశాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. 31 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పదుల సంఖ్యలో గల్లంతయ్యారు. హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లో కొండచరియలు విరిగిపడి బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. వంతెనలు కొట్టుకుపోయాయి. ఇళ్లు నేలమట్టమయ్యాయి. ఉత్తరాఖండ్‌లో నదులు పొంగిపొరలుతున్నాయి.

హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లో ఆకస్మిక వరదలు

ఆకస్మిక వరదలతో హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ అతలాకుతలం అవుతోంది. మండి, కంగ్రా, చంబా జిల్లాల్లోని ముంచెత్తిన వరదల్లో 22 మంది మరణించారు. మరో అయిదుగురు గల్లంతయ్యారు. భారీ వర్షాలకు శనివారం ఉదయం పంజాబ్, హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లను కలుపుతూ పఠాన్‌కోటలోని చక్కి నది మీద నిర్మించిన 800 మీటర్ల పొడవైన రైల్వే వంతెన కుప్పకూలిపోయింది. జోగిందర్‌ నగర్, పఠాన్‌కోట్‌ మధ్య ఈ వంతెనను బ్రిటిష్‌ హయాంలో 1928లో నిర్మించారు.

incident of flood (Beas River) found at Village Kheri , Sub division Sujanpur, District Hamirpur. 10-12 houses on the verge of drowning 15-20 people are trapped inside them, including some small children. Till now no damage to life. Rescue teams are on the spot @DcHamirpur pic.twitter.com/dq3dpZxM6k

