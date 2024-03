మరో ఆప్‌ నేత నివాసంలో ఈడీ సోదాలు

ఢిల్లీ: ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ( ఆప్‌) నేత దీపక్‌ సింఘ్లా నివాసంతో సహా ఢిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. పలువురు ఆప్‌ నేతల సన్నిహితుల నివాసాల్లో ఈడీ సోదాలు జరుపుతోంది. తాజాగా ఈడీ పంజాబ్‌పై కూడా పోకస్‌ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

ఏకకాలంలో చండీగడ్‌లో కూడా ఈడీ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈడీ రాడార్‌లో మరో ఆప్‌ నేత ఉ‍న్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ కక్షలతో బీజేపీ తమపై ఈడీ దాడులు చేయిస్తుందని ఆప్‌ నేతలు మండిపడుతున్నారు.

