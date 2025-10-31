 ఏఐ పాఠాలు | Curriculum on AI to be introduced in all schools from Class 3 onwards | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏఐ పాఠాలు

Oct 31 2025 6:20 AM | Updated on Oct 31 2025 6:20 AM

Curriculum on AI to be introduced in all schools from Class 3 onwards

3వ తరగతి నుంచే కృత్రిమ మేధతో పరిచయం

2026–27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి అమలు 

కేంద్ర విద్యా శాఖ నిర్ణయం

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: దేశ విద్యా వ్యవస్థలో మరో విప్లవాత్మక మార్పునకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. మారుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి అనుగుణంగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దేందుకు అన్ని పాఠశాలల్లోనూ 3వ తరగతి నుంచే ఆర్టిఫిíÙయల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ (ఏఐ), కంప్యూటేషనల్‌ థింకింగ్‌ (సీటీ)ను పాఠ్యాంశంగా ప్రవేశపెట్టాలని కేంద్ర విద్యా శాఖ నిర్ణయించింది. జాతీయ విద్యా విధానం–2020 జాతీయ పాఠ్యప్రణాళిక చట్టం (ఎన్సీఎఫ్‌ఎస్‌ఈ) 2023 సిఫార్సుల మేరకు పాఠశాల విద్య, అక్షరాస్యత విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయను న్నారు. ఈ నెల 29వ తేదీన సీబీఎస్‌ఈ, ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ, కేంద్రీయ విద్యాలయ సంగఠన్, నవోదయ విద్యాలయ సమితి ప్రతినిధులు, ఇతర విద్యా రంగ నిపుణులతో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో పాఠశాల విద్యాశాఖ కార్యదర్శి సంజయ్‌ కుమార్‌ ఈ విషయం తెలిపారు.

ఏఐ విద్యను మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంతో ముడిపడి ఉన్న ఒక ప్రాథమిక సార్వత్రిక నైపుణ్యంగా పరిగణించాలన్నారు. ప్రజా ప్రయోజనం కోసం ఏఐ అనే భావనను బలోపేతం చేయడం, సంక్లిష్ట సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి ఏఐను నైతికంగా ఉపయోగించడంపై పునాది స్థాయి నుంచే విద్యార్థులకు అవగాహన కలి్పంచడం ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశమన్నారు. ఏఐ, సీటీ పాఠ్యాంశాల రూపకల్పన కోసం సెంట్రల్‌ బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్‌ (సీబీఎస్‌ఈ) ఐఐటీ మద్రాస్‌కు చెందిన ప్రొఫెసర్‌ కార్తీక్‌ రామన్‌ అధ్యక్షతన ఒక నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేశామన్నారు.

నూతన పాఠ్యాంశాల అమలులో ఉపాధ్యాయ శిక్షణ అత్యంత కీలకమని కార్యదర్శి సంజయ్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. ఇందుకోసం ‘నిష్ఠ’శిక్షణా మాడ్యూల్స్, వీడియో ఆధారిత వనరులను విస్తృతంగా ఉపయోగించుకోనున్నారు. గ్రేడ్‌ల వారీగా ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను పరిశీలిస్తూనే దేశ అవసరాలకు తగినట్లుగా పాఠ్యాంశాలను రూపొందించాలని సంజయ్‌ కుమార్‌ సూచించారు. డిసెంబర్‌ కల్లా పాఠ్యాంశాల అభివృద్ధి పూర్తి చేయాలన్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వెెకేషన్‌లో చిల్‌ అవుతోన్న హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా (ఫోటోలు)
photo 2

కజిన్ సిస్టర్‌ కూతురి పెళ్లిలో అనసూయ సందడి (ఫోటోలు)
photo 3

మోంథా ఎఫెక్ట్‌: వరంగల్ అతలాకుతలం (ఫోటోలు)
photo 4

జపాన్ మొబిలిటీ షో 2025: మైమరిపిస్తున్న కొత్త వాహనాలు (ఫోటోలు)
photo 5

డైమండ్‌ నగల్లో మెరిపోతున్న రష్మిక మందన్నా (ఫోటోలు)

Video

View all
Big Question Debate On Chandrababu Nara Lokesh And Pawan Kalyan Elevation 1
Video_icon

24 గంటల ముందు వచ్చారు.. 48 గంటల్లో వెళ్లిపోయారు
Anchor Eshwar SATIRICAL Punches on Yellow Media And Chandrababu 2
Video_icon

బాబు గారు సీఎంగా ఉంటే వస్తదా? ఎల్లో మీడియా వార్తలపై ఈశ్వర్ సెటైర్లు
Warangal Flood Rescue 473 Girls Safely Evacuated 3
Video_icon

Warangal: వరదలో చిక్కుకున్న 473 మంది బాలికలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు
Randhir Jaiswal Clarity on India US Trade Deal 4
Video_icon

తుది దశకు భారత్-అమెరికా ట్రేడ్ డీల్ చర్చలు
YSRCP Sake Sailajanath Fires on Chandrababu Govt Over AP Farmer Issue 5
Video_icon

భారీ వర్షాలతో నష్టపోయిన రైతులను వెంటనే ఆదుకోవాలి: శైలజానాథ్
Advertisement
 