కాక్రోచ్‌ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్‌ దీప్కేపై దాడి

జైపూర్ : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కేపై దాడి జరిగింది. గుర్తు తెలియని అగంతకులు అభిజిత్ను చెంపదెబ్బకొట్టారు. అపై తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో అభిజిత్పై దాడి చేసిన అంగతకుల్ని కాక్రోచ్ కార్యకర్తలు చితక బాదారు.
సీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు (సోమవారం) జైపూర్లో నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమంలో ఒక్కసారిగా గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కేపై దాడి జరగడంతో స్థానికంగా ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
నీట్ పరీక్ష పత్రికా లీకేజ్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని సీజేపీ దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఈ రోజు జైపూర్లో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యాక్రమానికి పార్టీ వ్యవస్థాపకులు అభిజిత్ దీప్కే హాజరయ్యారు. దీంతో పార్టీ మద్దతుదారులు ఆయనను భూజాలపై ఎత్తుకొని ర్యాలీగా సభాస్థలి వద్దకు తీసుకెళుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఊహించని పరిణామం జరిగింది.
ये तो नहीं होना चाहिए था...
कॉकरोच पार्टी के संस्थापक के जयपुर में पड़ा थप्पड़! @abhijeet_dipke@CJP_2029 @CJP_for_India pic.twitter.com/WEYa73Wijd
— Deepak kumawat (@Danny_deepz) June 15, 2026