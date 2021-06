రాత్రిపూట బ్రిడ్జ్​పై వింత ఆకారం తిరుగుతున్నట్లు వీడియో ఒకటి ఇంటర్నెట్​లో​, మీడియా చానెల్స్​లో కథనాలు ప్రసారం అవుతోంది. ఆ టైంలో కొందరు బైకర్స్​ వీడియో తీసి వైరల్ చేయడంతో అది అంతటా పాకింది. అది ఏలియన్​ అని కొందరు, కాదు బ్రిడ్జ్​ దగ్గర్లో శ్మశానం ఉండడంతో దెయ్యం అని మరికొందరు ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. అయితే ఈ వీడియో పోలీసుల దాకా చేరడంతో దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు.

రాంచీ: బ్రిడ్జ్​ మీద వింత ఆకారం పేరుతో వీడియో ఒకటి విపరీతంగా షేర్​ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. హజారిబాఘ్ సమీపంలోని ఓ బ్రిడ్జ్​ మీద ఇది జరిగిందని ప్రచారం నడుస్తోంది. మే 28న రాత్రి ఎనిమిది గంటల సమయంలో బైకులపై వెళ్తున్న కొందరు ఆ వింత ఆకారాన్ని గుర్తించారని, వీడియో తీసి వైరల్ చేశారని అక్కడి లోకల్ మీడియా ఛానెల్స్ కథనాల్ని ప్రచురించాయి. దీంతో పంజాబ్​ కేసరి ఫేస్​బుక్​ ఛానెల్ ఆ వీడియోను అప్​లోడ్​ చేసి.. వింత ఆకారం సంచరించడంపై స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారంటూ పోస్టులు పెట్టడంతో మెయిన్​ స్ట్రీమ్​ మీడియాకు విషయం చేరింది.

This Video is from #hazaribagh #Jharkhand claiming Creature shown in this Video is an #Alien & viral with speed, no one claiming it to be fake or false but much real😐😶

Have they really arrived or just Rumours?#aliens #ViralVideo pic.twitter.com/RpSZip6lEO