 ‘గుడ్డిగా ఏఐని నమ్మితే..’: హెచ్చరించిన గూగుల్‌ | AI Chatbots Vulnerable to Fake Content Manipulation; Google Tightens Policies | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘గుడ్డిగా ఏఐని నమ్మితే..’: హెచ్చరించిన గూగుల్‌

Jun 1 2026 12:47 PM | Updated on Jun 1 2026 12:53 PM

AI Chatbots Vulnerable to Fake Content Manipulation; Google Tightens Policies

న్యూఢిల్లీ: నేటి డిజిటల్ యుగంలో కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) మన జీవితాల్లో అంతర్భాగమైపోయింది. అయితే చాట్‌జీపీటీ, జెమిని వంటి అత్యాధునిక ఏఐ చాట్‌బాట్‌లను తప్పుదారి పట్టించేలా సులభంగా మానిప్యులేట్ చేయవచ్చని తాజా పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇంటర్నెట్‌లో ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రచురించిన చిన్న బ్లాగ్ పోస్ట్‌లు కూడా ఏఐని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఏఐని బురిడీ కొట్టించడం..
ఏఐ చాట్‌బాట్‌లు సాధారణ సెర్చ్ ఇంజిన్‌ల వలే కాకుండా, ఇంటర్నెట్‌లోని సమాచారాన్ని సేకరించి ఒక ఖచ్చితమైన సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ఒక బిబిసి రిపోర్టర్ తన వ్యక్తిగత వెబ్‌సైట్‌లో తాను ‘వరల్డ్ ఛాంపియన్ హాట్-డాగ్ ఈటర్’ అని ఫేక్ పోస్ట్ పెట్టగా, 24 గంటల్లోనే ప్రధాన ఏఐ చాట్‌బాట్‌లు దానిని నిజమని నమ్మి ప్రచారం చేశాయి. ఇది హాస్యంగా అనిపించినా ఆరోగ్య సలహాలు, ఆర్థిక చిట్కాలు, రాజకీయ అభిప్రాయాల విషయంలో ఇలాంటి మానిప్యులేషన్ జరిగితే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని పరిశోధకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

గూగుల్ కఠిన నిర్ణయాలు
ఏఐ సెర్చ్ ఫలితాలను ప్రభావితం చేయడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని గూగుల్ స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే ఉన్న స్పామ్ నిబంధనలను మరింత కఠినతరం చేస్తూ, ఏఐ ఫలితాలను మానిప్యులేట్ చేసే వెబ్‌సైట్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. పెద్ద ఏఐ సంస్థలు తమ అల్గారిథమ్‌లను మెరుగుపరుస్తున్నప్పటికీ, సమాచార మార్పిడిలో ఈ ‘పిల్లి-ఎలుక’ ఆట నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఏఐ సంస్థలు అప్రమత్తంగా ఉన్నప్పటికీ, వినియోగదారులు కూడా ఏఐ ఇచ్చే సమాధానాలను గుడ్డిగా నమ్మకుండా, అధికారిక, నమ్మకమైన వనరుల ద్వారా సమాచారాన్ని సరిచూసుకోవడం తప్పనిసరి అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌.. అవతరణ అదిరేలా (ఫొటోలు)
photo 2

‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ రాజసం.. ఫైనల్‌లో దుమ్మురేపిన బెంగళూరు (ఫొటోలు)
photo 4

చైతూ 'మై లేడీ'.. శోభిత 'బంగారం'.. బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

ముగిసిన శ్రీ గోవిందరాజ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
HIgh Tension in Guntur Collectorate YSRCP vs Police 1
Video_icon

YSRCP vs POLICE గుంటూరు కలెక్టరేట్ వద్ద ఉద్రిక్తత
Ukraine And Russia Conflict Updates 2
Video_icon

బూమ్.. రష్యా కొత్త వెపన్ అదుర్స్
YSRCP Youth Wing Protest On Nara Lokesh DSC Scam 3
Video_icon

మెగా డీఎస్సీ అక్రమాలపై వైఎస్సార్సీపీ నిరసన!
KSR Live Show On Pawan Kalyan Farm House In FTL Land 4
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ భూ కబ్జా.. హైడ్రా యాక్షన్ తీసుకుంటుందా..? లేదా..?
Tragic Incident In Secunderabad 5
Video_icon

సికింద్రాబాద్ లో యువకుడు దారుణ హత్య.. షాకింగ్ వీడియో

Advertisement
 