ఇటీవలే టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో విశ్వక్ సేన్ టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను అలరించాడు. గామి మూవీలో అఘోరా పాత్రలో మెప్పించారు. శివరాత్రి కానుకగా థియేటర్లలోకి వచ్చిన గామి బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధించింది. విద్యాధర్ కాగిత అనే యువ దర్శకుడు ఈ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. క్రౌడ్ ఫండింగ్‌తో మొదలైన గామి.. దాదాపు ఆరేళ్ల పాటు తెరకెక్కించారు. ప్రస్తుతం గామి థియేటర్లలో సందడి చేస్తుండగానే మరో సినిమాతో రెడీ అయిపోయారు విశ్వక్ సేన్. మరో కొత్త సినిమా త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

విశ్వక్‌సేన్, నేహాశెట్టి జంటగా నటించిన చిత్రం గ్యాంగ్స్‌ ఆఫ్‌ గోదావరి. ఈ సినిమాకు కృష్ణచైతన్య దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్లపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు. తాజాగా గ్యాంగ్స్‌ ఆఫ్‌ గోదావరి మూవీ విడుదల తేదీని మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ చిత్రం మే 17న సినిమా విడుదల చేస్తున్నట్లు ట్విటర్‌ వేదికగా వెల్లడించారు. కాగా.. పలుసార్లు అనివార్య కారణాలతో వాయిదా పడిన ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రిలీజ్‌ కానుంది.

Get ready to witness the Most rugged and violent tale from the banks of Godavari! 🔥🌊

#GangsofGodavari to release on 𝗠𝗮𝘆 𝟭𝟳𝘁𝗵 𝟮𝟬𝟮𝟰, worldwide.

