Matka King Trailer: ఓటీటీకి మట్కా కింగ్ సిరీస్‌.. ట్రైలర్ రిలీజ్

Apr 7 2026 4:21 PM | Updated on Apr 7 2026 4:57 PM

Vijay Varma Matka King web series Official Trailer out now

తమన్నా మాజీ బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ విజయ్ వర్మ నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ సిరీస్‌ మట్కా కింగ్. ఈ వెబ్ సిరీస్‌కు సైరత్' లాంటి బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ తీసిన నాగరాజ్ ముంజలే దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సిరీస్‌లో   కృతిక కమ్రా, గుల్షన్ గ్రోవర్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ముంబయికి చెందిన రతన్ ఖత్రీ జీవితం ఆధారంగా ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పటికే టీజర్ రిలీజైన సంగతి తెలిసిందే.  

తాజాగా మట్కా కింగ్ సిరీస్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ట్రైలర్ చూస్తుంటే మట్కా నేపథ్యంలో సాగే క్రైమ్ కథగానే తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది.  1960ల్లో ఓ సాధారణ పత్తి వ్యాపారి (విజయ్ వర్మ), తన తెలివితేటలతో మట్కా అనే జూద సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా నిర్మించాడనే స్టోరీగా ఈ సిరీస్‌ తీసినట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ క్రైమ్ సిరీస్‌ ఏప్రిల్ 17 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీలో ఇది స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

ఒక్క సినిమాతోనే జైన్‌ మేరీ ఖాన్‌ వైరల్‌ (ఫోటోలు)

photo 2

abn ఆఫీస్‌ వద్ద టెన్షన్‌ .. టెన్షన్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

ఫుడ్‌ సేఫ్టీపై అవగాహన.. హైదరాబాద్‌లో వాకథాన్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

శోభితలో ఈ టాలెంట్‌ కూడా ఉందా! (ఫోటోలు)
photo 5

అప్పుడే ఏడేళ్లు.. ఎంత త్వరగా ఎదుగుతున్నావో!: లాస్య మంజునాథ్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
RK Roja Warning to ABN Radha Krishna 1
Video_icon

బ్రోకర్ రాధాకృష్ణ నీకు కూతుర్లు లేరా.. RK రోజా వార్నింగ్
RCB Fan Girl Trolls CSK Fan After Win! 2
Video_icon

CSK ఫ్యాన్ ను ఒక ఆట ఆడుకున్న RCB అమ్మాయి...
Tirupati Women Leader Sensational Comments on ABN Radhakrishna Over Vulgar Comments 3
Video_icon

చెప్పుతీసి కొడతా... ABN రాధా కృష్ణపై రెచ్చిపోయిన తిరుపతి YSRCP మహిళా నేత
LPG Gas Price Shock Cylinder Prices Cross ₹4000 Amid Global Crisis 4
Video_icon

ఇక గ్యాస్ సిలెండర్ ధర 4000 రూపాయల పైమాటే
IAS Officers Dissatisfaction CM Revanth Reddy Government 5
Video_icon

రేవంత్ సర్కార్‎పై IASల అసహనం
