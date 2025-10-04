 విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక నిశ్చితార్థం | Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Got Engaged, Check Out Marriage Details | Sakshi
విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక నిశ్చితార్థం

Oct 4 2025 4:18 AM | Updated on Oct 4 2025 10:01 AM

Vijay Deverakonda and Rashmika to get engaged next February

వచ్చే ఫిబ్రవరిలో డెస్టినేషన్‌ వెడ్డింగ్‌!

సాక్షి, సినిమా : హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ, హీరో­యిన్‌ రష్మిక మందన్నా నిశ్చితార్థం శుక్రవారం నిరాడంబరంగా జరిగింది. హైదరాబాద్‌లోని విజయ్‌ దేవరకొండ నివాసంలో ఉదయం 11 గంటలకు వీరి ఎంగేజ్‌మెంట్‌ అయింది. ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని వారి సన్నిహితులు స్వయంగా ప్రకటించారు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో వివాహానికి ముహూర్తం కుదిరినట్లు తెలుస్తోంది.  వీరు తొలిసారి జంటగా నటించిన సినిమా ‘గీత గోవిందం’. ఈ మూవీతోనే వారిద్దరి మధ్య ప్రేమ మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే దీనిపై ఇటు విజయ్‌ కానీ, అటు రష్మిక కానీ ఎప్పుడూ స్పందించ లేదు. కానీ, వెకేషన్‌ కోసం విదేశాలకు వెళ్లేటప్పుడు, వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఫొటో­గ్రాఫర్ల కంట పడేవారు.  వీరి నిశ్చితార్థంపై గతంలోనూ పలు వార్తలొచ్చినప్పటికీ అవి వదంతులుగా మిగిలిపోయాయి. అయితే శుక్రవారం ఎలాంటి హంగూ ఆర్భాటం లేకుండా విజయ్, రష్మిక నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. 

