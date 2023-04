‘బిచ్చగాడు’ వంటి సూపర్‌ హిట్‌ చిత్రంతో తెలుగులో తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు విజయ్‌ ఆంటోని. ఆ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కిన ‘బిచ్చగాడు–2’ తమిళ, తెలుగు భాషల్లో ఏకకాలంలో విడులవుతున్న ఈ సినిమాకు విజయ్‌ ఆంటోని హీరోగా నటించి, స్వీయ దర్శకత్వంలో నిర్మించారు.

ఇప్పటికే విడుదలైన సాంగ్స్‌, టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలను మరింత రెట్టింపు చేశాయి. ఇప్పుడు ఈ మూవీకి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను రిలీజ్‌ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను రేపు(శనివారం) ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సరికొత్త పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు.

Trailer tomorrow at 11 AM🔴

Releasing Worldwide on May 19🟡#BLOCKBUSTER 🟢#Pichaikkaran2 #bichagadu2 pic.twitter.com/Xc0TjFQWzx

