మరోవారం వచ్చేసింది. ప్రస్తుతం థియేటర్లలో మిరాయ్, కిష్కింధపురి, లిటిల్ హార్ట్స్ అలరిస్తున్నాయి. ఈ వీకెండ్ చాలానే సినిమాలు రాబోతున్నాయి. మంచు లక్ష్మీ 'దక్ష', బ్యూటీ, ఇలాంటి సినిమా మీరు ఎప్పుడూ చూసుండరు తదితర తెలుగు చిత్రాలతో పాటు భద్రకాళి, వీరచంద్రహాస, టన్నెల్ తదితర డబ్బింగ్ మూవీస్ థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. అయితే వీటిలో దేనిపైనా ఏ మాత్రం హైప్ లేదు. వీటిలో ఏది క్లిక్ అవుతుందో చూడాలి?
మరోవైపు ఓటీటీల్లో 15కి పైగా సినిమాలు-వెబ్ సిరీసులు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో 28 ఇయర్స్ లేటర్, ఎలియో, ఇంద్ర, హౌస్ మేట్స్ తదితర మూవీస్తో పాటు ద బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్, ష్ సీజన్ 2, ద ట్రయల్ సీజన్ 2 సిరీస్లు ఉన్నంతలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఏ మూవీ ఏ ఓటీటీలోకి రానుందంటే?
ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (సెప్టెంబరు 15 నుంచి 21 వరకు)
నెట్ఫ్లిక్స్
ద బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ (హిందీ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 18
28 ఇయర్స్ లేటర్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - సెప్టెంబరు 20
అమెజాన్ ప్రైమ్
జెన్ వీ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 17
బెలెన్ (స్పానిష్ సినిమా) - సెప్టెంబరు 18
హాట్స్టార్
ఎలియో (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - సెప్టెంబరు 17
సిన్నర్స్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - సెప్టెంబరు 18
పోలీస్ పోలీస్ (తమిళ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 19
ద ట్రయల్ సీజన్ 2 (హిందీ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 19
స్వైప్డ్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - సెప్టెంబరు 19
సన్ నెక్స్ట్
ఇంద్ర (తమిళ సినిమా) - సెప్టెంబరు 19
మాటొండ హెలువే (కన్నడ మూవీ) - సెప్టెంబరు 19
ఆహా
ష్ సీజన్ 2 (తెలగు సిరీస్) - సెప్టెంబరు 19
జీ5
హౌస్మేట్స్ (తమిళ సినిమా) - సెప్టెంబరు 19
ఆపిల్ ప్లస్ టీవీ
ద మార్నింగ్ షో సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 17
లయన్స్ గేట్ ప్లే
ద సర్ఫర్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - సెప్టెంబరు 19
