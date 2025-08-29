 ఆ టాలీవుడ్‌ హీరో అంటే ఫుల్ క్రష్‌.. సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత రివీల్! | Actress Surekha’s Daughter Supritha Reveals Celebrity Crushes in Tollywood | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Supritha: ఆ టాలీవుడ్‌ హీరో అంటే ఫుల్ క్రష్‌.. సుప్రీత సీక్రెట్‌ రివీల్!

Aug 29 2025 11:22 AM | Updated on Aug 29 2025 11:33 AM

Tollywood actress Supritha Reveals his Crush in Tollywood Heroes

టాలీవుడ్‌ నటి సురేఖ కూతురు సుప్రీతా దాదాపు తెలుగువారికి సుపరిచితమే. ఆమె త్వరలోనే హీరోయిన్‌గా పరిచయం కానుంది. ప్రస్తుతం బిగ్‌బాస్‌ -7 రన్నరప్‌ అమర్‌దీప్‌ చౌదరితో కలిసి ప్రస్తుతం ఓ సినిమా చేస్తోంది. అంతేకాకుండా పీలింగ్స్‌ విత్‌ సుప్రిత అనే టాక్‌ షో చేస్తోంది. తాజాగా వీరిద్దరి జంటగా ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యారు. సందర్భంగా తమ కెరీర్గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.

సందర్భంగా సుప్రీత టాలీవుడ్లో తన సెలబ్రిటీ క్రష్ఎవరనేది రివీల్ చేసింది. మీ లైఫ్లో క్రష్తో ఎప్పుడైనా డేట్ ఊహించుకున్నారా? అని సుప్రీతను ప్రశ్నించగా.. తన మనసులోని మాటలను చెప్పేసింది. టాలీవుడ్లో విజయ్ దేవరకొండ, అఖిల్తో డేట్ ఊహించుకున్నాని తెలిపింది. ఇప్పుడైతే హీరో నవీన్ పొలిశెట్టితో చాలా బ్యాడ్లీ క్రషింగ్అంటూ రివీల్ చేసింది. అంతేకాకుండా స్కూల్డేస్లో నా ఫస్ట్ కిస్ఎక్స్పీరియన్స్ చేశానని సుప్రీత షాకింగ్విషయాన్ని బయటపెట్టింది. కామెంట్స్టాలీవుడ్లో తెగ వైరలవుతున్నాయి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'పుష్ప 2' క్లైమాక్స్ థీమ్‌తో గణేష్ మండపం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

టాలీవుడ్ కింగ్‌ అక్కినేని నాగార్జున బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)
photo 3

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెరైటీ గణనాథులు..ఆకట్టుకుంటున్న బొజ్జ గణపయ్య (ఫొటోలు)
photo 4

కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 5

ఖైరతాబాద్‌ గణేశ్‌..భారీగా తరలి వచ్చిన భక్తజనం (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Illegal Belt Shops In Srikalahasti 1
Video_icon

మా నాన్నను చంపొద్దు..!
Russia Made Suicide Boat Attack On Ukraine Ship 2
Video_icon

సూసైడ్ బోట్ తో ఉక్రెయిన్ నిఘా నౌకను పేల్చేసిన రష్యా
Prabhas In Villain Role For Prashanth Varmas Next 3
Video_icon

నెక్స్ట్ మూవీలో విలన్ గా ప్రభాస్.. ?

Kakani Govardhan Reddy Strong Counter To TDP MLA Kavya Krishna Reddy 4
Video_icon

కావలికి వచ్చి తీరుతాం.. హౌస్ అరెస్ట్ పై కాకాణి స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
Fire Breaks Out In RTC Bus At Visakha 5
Video_icon

విశాఖ ఆర్టీసీ బస్సులో మంటలు
Advertisement
 