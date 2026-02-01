 'నాకు నిజంగానే తెలియదండి'.. హీరోయిన్ లయ కామెంట్స్ | Tollywood actress Laya comments about food name in Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Laya: 'నాకు నిజంగానే తెలియదండి'.. హీరోయిన్ లయ కామెంట్స్

Feb 1 2026 11:06 AM | Updated on Feb 1 2026 11:14 AM

Tollywood actress Laya comments about food name in Telugu

నితిన్ మూవీ తమ్ముడుతో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన హీరోయిన్ లయ. ప్రస్తుతం హీరోయిన్‌ కాకపోయినా.. క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా అవకాశాలతో దూసుకెళ్తోంది. తమ్ముడు మూవీ హిట్‌ కొట్టకపోయినా లయకు మాత్రం క్రేజ్ తగ్గడం లేదు. అప్పట్లో సూపర్ హిట్ కాంబో అయిన శివాజీతో జతకట్టింది. వీరిద్దరు నటించిన తాజా చిత్రం సంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని. తాజాగా ఈ మూవీ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారు.

ఈ ఈవెంట్‌కు హాజరైన లయ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేసింది. తనకు పాయ అంటే కూడా తెలియదని చెప్పింది. ఈ మూవీలో పాయా అంటూ సాగే సాంగ్‌ను ఉద్దేశించి లయ మాట్లాడింది. ఆ మాత్రం కూడా తెలియదా అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ.. నిజంగానే నాకు పాయా అంటే ఏంటో తెలియదండీ అని లయ అమాయకంగా చెప్పుకొచ్చింది. ఇది చూసిన అభిమానులు లయకు నిజంగానే తెలియదా అంటూ నోరెళ్లబెడుతున్నారు. పాయా అంటే ఓ రకమైన నాన్ వెజ్ వంటకమని మనందరికీ తెలిసిందే. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అంకెల్లో ఆర్థికం.. చీరల్లో సంప్రదాయం (ఫొటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఫిబ్రవరి 01-08)
photo 3

ఒక్కచోట చేరిన బిగ్‌బాస్‌ సెలబ్రిటీలు.. కాకపోతే! (ఫొటోలు)
photo 4

ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో సంద‌డి చేసిన సానియా మీర్జా (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 01 February 2026 1
Video_icon

ఎప్పుడు గుండెపోటు వస్తుందో ముందే చెప్పే AI డాక్టర్
MLA Galla Madhavi Husband Conspiracy Exposed On Ambati Rambabu 2
Video_icon

గల్లా మాధవి భర్త అంబటి హత్యకు కుట్ర! బయటపడ్డ వీడియో
Watch Live Nirmala Sitharaman Presents Budget 2026 3
Video_icon

Watch Live: పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు
YSRCP Leader Warning To Guntur TDP MLA Galla Madhavi 4
Video_icon

గాజులు తొడుక్కొని లేము.. రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చేస్తాం.. ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవికి వార్నింగ్

KK Raju Reaction Over Attack By TDP Leaders On Ambati Rambabu 5
Video_icon

జంగిల్ రాజ్ గుర్తుపెట్టుకో.. అధికారం శాశ్వతం కాదు
Advertisement
 