సీమంతం గ్లింప్స్‌: రక్తపు మడుగులో గర్భిణీ

Aug 9 2025 1:46 PM | Updated on Aug 9 2025 2:11 PM

Telugu Movie Cmantham Official Glimpse Released

టీ.ఆర్ డ్రీమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌లో తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ‘C-మంతం’ (Cmantham Movie). ఈ మూవీ నుంచి గ్లింప్స్‌ను చిత్ర బృందం శనివారం (ఆగస్టు 9న) విడుదల చేసింది. ఈ గ్లింప్స్‌ ఇప్పటికే సినీ ప్రియుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. క్లాసిక్ థ్రిల్, ఎమోషనల్ డెప్త్ కలగలిసినట్లుగా కనిపించే ఈ గ్లింప్స్‌లో విజువల్స్, నేపథ్య సంగీతం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

ముఖ్యంగా గర్భిణీ మహిళ చేతులు వెనక్కి కట్టిన దృశ్యం.. రక్తపు మడుగు ఒళ్లు గగుర్పొడిచే విధంగా ఉంది. దర్శకుడు సుధాకర్ పాణి ఈ  సినిమాను కొత్తగా చూపించడానికి ప్రయత్నించారని గ్లింప్స్‌తోనే అర్థమవుతోంది ప్రశాంత్ టాటా నిర్మాతగా, గాయత్రీ సౌమ్య గుడిసెవా సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సంగీత దర్శకుడు ఎస్. సుహాస్ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ గ్లింప్స్‌కు మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది. ఈ మూవీ త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

 

