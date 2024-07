రీసెంట్‌గా తెలుగు యూట్యూబర్ ప్రణీత్ హనుమంతు వల్ల ఎంత రచ్చ జరిగిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తల్లీ కూతుళ్ల బంధంపై ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడాడు. దీంతో అతడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కి తరలించారు. ఇది ఇలా ఉండగా రెండు మూడు రోజుల క్రితం 'మా' అధ్యక్షుడు మంచు విష్ణు.. పలు యూట్యూబ్ ఛానెల్స్‌కి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. సెలబ్రిటీలపై ఇష్టమొచ్చినట్లు చేసిన వీడియోలని 48 గంటల్లో డిలీట్ చేయాలని హెచ్చరించాడు. ఇప్పుడు దీనిపై మా అసోసియేషన్ యాక్షన్ తీసుకుంది.

The crackdown has begun. Five YouTube channels have been terminated for posting derogatory comments about actors, their families, and personal attacks. This is just the start. We will continue to update the list as we take further action...

