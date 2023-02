సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా నటించనున్న కొత్త సినిమా షురూ అయింది. మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 7) సిద్ధు జొన్నలగడ్డ బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఈ సినిమాను ప్రకటించారు. సిద్ధు కెరీర్‌లో 8వ సినిమాగా తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాను శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర, సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌ పతాకాలపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మించనున్నారు. ఈ సినిమాతో వైష్ణవి దర్శకురాలిగా పరిచయం కానున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడికానున్నాయి.

Get ready to enter into the world of fun, love & entertainment 🥳❤️🤩



We are very happy to collaborate again with @SVCCOfficial for our next project 🎬 with Star Boy #SiddhuJonnalagadda. Directed by Vaisshnavi. #Siddhu8 on floors very soon. pic.twitter.com/ceJiPQfjHH

— Sukumar Writings (@SukumarWritings) February 7, 2023