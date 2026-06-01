 అమ్మపై ప్రేమతో... లక్షల మొక్కలు నాటిన పోకిరి నటుడు | Sayaji Shinde plants Trees of his Mother Name | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Sayaji Shinde: అమ్మపై ప్రేమతో... లక్షల మొక్కలు నాటిన పోకిరి నటుడు

Jun 1 2026 4:09 PM | Updated on Jun 1 2026 4:52 PM

Sayaji Shinde plants Trees of his Mother Name

ోపోకిరి మూవీతో ఫేమ్ తెచ్చుకున్న వారిలో  టాలీవుడ్ నటుడు షాయాజీ షిండి. ఆ తర్వాత తెలుగులో పలు సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటించారు.  తన డైలాగ్స్, మేనరిజంతో ఫ్యాన్స్‌ను తెగ నవ్వించారు. ప్రస్తుతం ఆయన సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. వెండితెరపై పవర్‌ఫుల్ విలన్‌గా.. కమెడియన్‌గా మెప్పించారు 

ఒకవైపు సినిమాలు చేస్తూనే మరోవైపు సమాజసేవలో పాటుపడుతున్నారు షాయాజీ షిండే. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం దాదాపు 6.5 లక్షల చెట్లతో ఒక చిన్న అడవినే సృష్టించాడు. షాయాజీ షిండే నిజ జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన హీరో అనిపించుకుంటున్నారు.  ప్రకృతిని ప్రాణంగా ప్రేమిస్తూ లక్షలాది మొక్కలకు ప్రాణం పోస్తున్నారు. తన తల్లిపై ప్రేమతో మొక్కలు నాటుతున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.  ‍అమ్మ చనిపోయినప్పుడు ఆమె బరువుకు సమానంగా విత్తనాలు నాటినట్లు తెలిపారు. అవే ఇప్పుడు లక్షల మొక్కలై నాకు తోడుగా ఉన్నాయని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భర్తతో కలిసి జపాన్ ట్రిప్‌లో రష్మిక.. ఇప్పటికీ దాచేస్తోంది!(ఫొటోలు)
photo 2

సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌.. అవతరణ అదిరేలా (ఫొటోలు)
photo 3

‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ రాజసం.. ఫైనల్‌లో దుమ్మురేపిన బెంగళూరు (ఫొటోలు)
photo 5

చైతూ 'మై లేడీ'.. శోభిత 'బంగారం'.. బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Tamil Nadu CM Vijay Holds Mega Thanksgiving Rally In Trichy East 1
Video_icon

విజయ్ ర్యాలీకి పోటెత్తిన జనం
TRS Chief Kavitha Sensational Comments On AP Capital City Amaravati 2
Video_icon

AP ప్రజలకు అవమానం, వానాకాలం వస్తోంది మీ అమరావతి జాగ్రత్త
Rain Alert for Telangana Heavy Rains to Fall Across Telangana 3
Video_icon

ఉరుములు మెరుపులతో భీకర వర్షాలు..
Tragic Incident In Secunderabad 4
Video_icon

వామ్మో అన్ని కత్తి పోట్లా.. 8 కత్తి పోట్లు పొడిచిన ముఠా
Minister Ponnam Prabhakar Mass Warning to Dy CM Pawan Kalyan Over his Comments on Telangana 5
Video_icon

పనికిమాలిన వెధవ..తోడకలు తీస్తాం బిడ్డా.. పవన్ కళ్యాణ్ కు పొన్నం మాస్ వార్నింగ్
Advertisement
 