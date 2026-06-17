 'సేవ్ ది టైగ‌ర్స్' సీజ‌న్ 3 ప్రీమియ‌ర్‌ సక్సెస్ | Save The Tigers 3 premiers And Review | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'సేవ్ ది టైగ‌ర్స్' సీజ‌న్ 3 ప్రీమియ‌ర్‌ సక్సెస్

Jun 17 2026 9:16 PM | Updated on Jun 17 2026 9:16 PM

Save The Tigers 3 premiers And Review

సోమవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్ ఏఎమ్‌బీ సినిమాస్‌లో 'సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3' గ్రాండ్ ప్రీమియర్‌ వేశారు. దీనికి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ప‌లువురు సెల‌బ్రిటీలు ఈ వేడుక‌కు హాజ‌రు కాగా వారితో పాటు అతిథులు, నటీనటులు, సాంకేతిక బృందం.. ఇలా అంద‌రూ క‌లిసి సీజ‌న్‌3ని ఎంజాయ్ చేశారు.

సేవ్ ది టైగ‌ర్స్ 3 స్పెష‌ల్ సెల‌బ్రిటీ ప్రీమియ‌ర్ వేడుక‌లో హీరో సందీప్ కిషన్, కామాక్షి భాస్కర్ల, రాగ్ మయూర్, బిగ్ బాస్ తెలుగు 5 విజేత వీజే సన్నీ, కళ్యాణ్ పడాలా (బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 విజేత), చైతన్య రావు, వెంకటేష్ కాకుమాను, కార్తిక్ రత్నం, ఆదిత్య మండల, శ్రీనాథ్ మాగంటి, జబర్దస్త్ కమెడియన్ ముక్కు అవినాష్, నిరుపమ్, కిరీటి దామరాజు, మాన‌స్ తదితరుల పాల్గొన్నారు. సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3.. ఈ శుక్రవారం నుంచి జియో హాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బెంగళూరులో రష్మిక.. కృతితో కలిసి హడావుడి (ఫొటోలు)
photo 2

కెమెరాతో కెమెరాకు పోజులిచ్చిన రాశీ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ అంజలి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

కామాఖ్య ఆలయాన్ని సందర్శించిన అనంత్ అంబానీ (ఫోటోలు)
photo 5

బార్బీ బొమ్మలా కియారా అద్వానీ..! కరణ్‌జోహార్‌ సైతం (ఫోటోలు)

Video

View all
Vaibhav Suryavanshi Altercation Ends With Action Against Sri Lanka Players 1
Video_icon

దోషిగా తేలిన శ్రీలంక ప్లేయర్.. మరో సీనియర్‌కు తప్పని శిక్ష..
Perni Nani Counter to Vangalapudi Anitha Over Tuni Girl Jahnavi Missing Case 2
Video_icon

తప్పిపోయిన పసిపిల్ల మీద లేని శ్రద్ధ నీ మేకప్ మీద ఉంది

Thar Gang Robbery In Eluru District 3
Video_icon

టెన్షన్.. టెన్షన్ భయపెడుతున్న థార్ గ్యాంగ్ అరాచకాలు
YS Jagan Comments On SIR Survey 4
Video_icon

వచ్చే నాలుగు వారలు..బీ అలర్ట్ : YS Jagan
Edupuganti Srinivas Reacts His House Attack 5
Video_icon

నన్ను చంపాలని ప్లాన్ చేశారు..కానీ

Advertisement
 