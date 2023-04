సాయి ధరమ్‌ తేజ్, సంయుక్తా మీనన్‌ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం విరూపాక్ష. SDT15 ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు కార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాపై మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన పోస్టర్, టీజర్‌ ఆడియెన్స్‌ను బాగా అట్రాక్ట్‌ చేస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి క్రేజీ న్యూస్‌ తెరమీదకి వచ్చింది.

ప్రేక్షకులను మరింత థ్రిల్‌కి గురిచేసేందుకు రేపు (ఏప్రిల్ 11) ఉదయం 11:07 నిమిషాలకు ట్రైలర్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తున్నాం అంటూ మేకర్స్‌ తెలిపారు. ఇది ప్రేక్షకుల అంచనాలను మించి ఉంటుందంటూ సాయితేజ్‌ సైతం ట్వీట్‌ చేశారు. ఇక ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ వెన్యూను కూడా ఫిక్స్‌ చేశారు. ఈనెల 16న ఏలూరు సీఆర్‌ రెడ్డి కాలేజీలో ఈ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ను గ్రాండ్‌గా నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

This will surprise you beyond your imagination#VirupakshaTrailer https://t.co/Q5DcGuH0Gm

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) April 10, 2023