ఇటీవల ఆర్జే మహ్‌వశ్‌ పేరు ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. దుబాయ్‌లో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్ నుంచే ఆమె పేరు తెగ వైరలవుతోంది. ఎందుకంటే టీమిండియా క్రికెటర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్‌తో ఆమె కనిపించడమే ప్రధాన కారణం. దుబాయ్‌లో వీరిద్దరు జంటగా మెరవడంతో ఒక్కసారిగా అందరి దృష్టి ఆర్జే మహ్‌వశ్‌పైనే పడింది. ఇంతకీ చాహల్‌తో ఉన్న ఆమె ఎవరు? అంటూ నెటిజన్స్ తెగ ఆరా తీశారు. వీరిద్దరు డేటింగ్‌లో ఉన్నారేమో అంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఆ తర్వాత పంజాబ్ కింగ్స్ ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లకు హాజరు కావడంతో డేటింగ్ రూమర్స్ మరింత ఎక్కువయ్యాయి.

అయితే తాజాగా ఈ ముద్దుగుమ్మ గురువారం ఐపీఎల్ క్వాలిఫయర్‌-1 మ్యాచ్‌కు కూడా హాజరైంది. మొదటి నుంచి ఈ సీజన్‌లో చాహల్ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తోన్న పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ జట్టుకు ఆర్జే మహ్‌వశ్‌ మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో తుది జట్టులో చాహల్ లేకపోయినప్పటికీ ఆమె స్టేడియంలో సందడి చేసింది. ‍ఈ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ ఓటమి పాలవ్వడంచో ఆర్జే మహ్‌వశ్‌ తీవ్ర నిరాశకు గురైంది. ఆనందంగా మ్యాచ్ ఎంజాయ్ చేద్దామని వచ్చిన ఆమెకు పంజాబ్ ఓడిపోవడంతో అప్‌సెట్‌ అయినట్లు కనిపించింది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. కాగా.. యుజ్వేంద్ర చాహల్ వేలు గాయం కారణంగా పంజాబ్ చివరి రెండు మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యాడు.

ఆర్జే మహ్‌వశ్‌- చాహల్ డేటింగ్ రూమర్స్..

యుజ్వేంద్ర చాహల్ తన భార్య కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ వర్మ నుంచి మార్చిలో విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత చాహల్ -ఆర్జే మహ్‌వశ్‌ జంటగా కనిపించడంతో డేటింగ్‌ వార్తలొచ్చాయి. అయితే ఆర్జే మహవాష్ తాము కేవలం స్నేహితులమని స్పష్టం చేసింది. చాహల్ తన భార్యతో విడాకుల తర్వాత ఆర్జే మహ్‌వశ్‌తో అనేక సందర్భాల్లో జంటగా కనిపించారు.



आज #RCBvsPBKS मैच का दो फोटो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है।



First Virat Kohli and Anushka Sharma



Second Shubhankar mishra and Rj mahvash



RCB INTO THE FINALS

Congratulations RCB#IPLPlayoffs #Qualifier1 pic.twitter.com/T1agohOxUG

— Chandan Yadav (@ChandankryadavN) May 29, 2025