 దర్శకుడు రాంగోపాల్‌ వర్మపై కేసు నమోదు | Retired ips officer case filed on ram gopal varma | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దర్శకుడు రాంగోపాల్‌ వర్మపై కేసు నమోదు

Sep 18 2025 7:20 AM | Updated on Sep 18 2025 7:20 AM

Retired ips officer case filed on ram gopal varma

ప్రముఖ దర్శకుడు రాంగోపాల్‌ వర్మ(ఆర్‌జీవీ)పై రాయదుర్గం పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. ఆయన నిర్మాతగా తెరకెక్కించిన తొలి వెబ్‌ సిరీస్‌ ‘దహనం’.. ‌ 2022లో ఏప్రిల్‌ 14న విడుదలైన ఈ మూవీని దర్శకుడు అగస్త్య మంజు తెరకెక్కించారు. అయితే,  ఇందులో ఫ్యూడలిస్టులు, నక్సలైట్లకు మధ్య జరిగే పోరాటాన్ని తెరకెక్కించారు. ఓ కమ్యూనిస్ట్‌ నేత రాములును ఏ విధంగా హత్య చేశారు.. తన  తండ్రి మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకున్న  ఓ కొడుకు కథగా ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ను నిర్మించారు. 

అయితే,  రిటైర్డ్‌ ఐపీఎస్‌ అధికారి చెప్పిన వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా వెబ్‌ సిరీస్‌ రూపొందించినట్లు ఆర్‌జీవీ చెప్పారని, ఇది అవాస్తవమని రిటైర్డ్‌ ఐపీఎస్‌ అధికారిణి అంజనా సిన్హా రెండు రోజుల క్రితం రాయదుర్గం పీఎస్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. తాను ఎవరితోనూ వాస్తవ ఘటనలంటూ చెప్పలేదని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. తన వ్యక్తిగత గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపిస్తూ ఆమె ఫిర్యాదు చేశారు. తన అనుమతి లేకుండానే చిత్రంలో ఆమె పేరును ఉపయోగించుకోవడం విశ్వసనీయతను దెబ్బతీసేలా ఉందని  ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది కేవలం తన ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించడమేనంటూ ఆమె పేర్కొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో కుండపోత బీభత్సం.. నీటమునిగిన పలు ప్రాంతాలు (ఫొటోలు)
photo 2

లండన్‌ వేకేషన్‌లో హీరోయిన్ శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 3

తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

తొలిసారి ఒంటరిగా.. యాంకర్ అనసూయ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 5

సిద్దార్థ్-అదితీ పెళ్లిరోజు సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
SV Satish Kumar Reddy Counter To Yellow Media And Chandrababu 1
Video_icon

మీకు సిగ్గుచేటుగా లేదా.. పదే పదే సునీతని,షర్మిలని పెట్టుకుని.. ABNకు సతీష్ రెడ్డి కౌంటర్
Anchor Eshwar Straight Questions To Chandrababu And TTD 2
Video_icon

దేవుడున్నాడు.. అడ్డంగా దొరికిపోయిన చంద్రబాబు అండ్ కో
Massive Road Accident In Nellore 3
Video_icon

ఏడుగురు మృతికి కారకుడైన టీడీపీ నేత
MLC Chandrasekhar Reddy About Chandrababu Conspiracy On DSC Candidates 4
Video_icon

DSC అభ్యర్థుల ఎంపికలో భారీ కుట్ర
Big Question Special Debate On Chandrababu And BR Naidu 5
Video_icon

Big Question: మీ పాపాలకు అంతం అతి త్వరలోనే!!
Advertisement
 