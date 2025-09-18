 MLA Bathula Lakshma Reddy: రైతుల కోసం రెండు కోట్లు | MLA Bathula Lakshma Reddy Give 2 Crore Cheque To Revanth Reddy | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రైతుల కోసం రెండు కోట్లు

Sep 18 2025 1:16 PM | Updated on Sep 18 2025 1:16 PM

రైతుల కోసం రెండు కోట్లు

# Tag
Bathula Laxma Reddy Revanth Reddy Telangana News Sakshi News

Related Videos By Category

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Advertisement
 