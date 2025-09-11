 ప్రేమకథ షురూ | Pooja Hegde Joins Fun With Dulquer Salmaan shooting starts at Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రేమకథ షురూ

Sep 11 2025 2:05 AM | Updated on Sep 11 2025 2:05 AM

Pooja Hegde Joins Fun With Dulquer Salmaan shooting starts at Hyderabad

దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ని ద్విచక్ర వాహనంపై కూర్చోబెట్టుకుని రయ్‌ రయ్‌మంటూ పూజా హెగ్డే బండి నడిపారు. ఇద్దరూ ఎలా చిరునవ్వులు చిందించారో ఇక్కడున్న ఫొటోలో చూడొచ్చు. దుల్కర్‌ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే హీరో హీరోయిన్‌గా ఓ ప్రేమకథా చిత్రం షురూ అయింది. రవి నెలకుదిటి దర్శకునిగా పరిచయం చేస్తూ సుధాకర్‌ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది.

 ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డేని కథానాయికగా ప్రకటించి, బుధవారం ఆమె షూట్‌లో పాల్గొన్న విషయాన్ని చిత్రబృందం తెలియ జేసింది. ‘‘రవి నెలకుదిటి చక్కని ప్రేమకథ రాశారు. ఈ కథలో మంచి హ్యూమన్‌ డ్రామా, హృదయానికి హత్తుకునే భావోద్వేగాలు ఉన్నాయి’’ అని కూడా యూనిట్‌ పేర్కొంది. పాన్‌–ఇండియా మూవీగా ఈ చిత్రం తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి సంగీతం: జీవీ ప్రకాశ్‌కుమార్, కెమెరా: అనయ్‌ ఓం గోస్వామి. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

భార్యతో వేకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న జవాన్ డైరెక్టర్‌ అట్లీ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రకృతి ఒడిలో సేదతీరుతున్న పుజారా దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 3

చీరలో మెరిసిపోతున్న అలనాటి స్టార్ హీరోయిన్ మీనా (ఫొటోలు)
photo 4

ఇదే నా బెస్ట్ లైఫ్.. త్రిష పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్ అవార్డ్ వేడుకలో బాలీవుడ్ బ్యూటీస్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Straight Question To CM Chandrababu Against Farmers Problems 1
Video_icon

YS జగన్ సూటి ప్రశ్న.. సమాధానం చెప్పు చంద్రబాబు
Sushila Karki Former Chief Justice Appointed As Interim Head Of Nepal Government 2
Video_icon

నేపాల్ సుప్రీంకోర్టుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా సేవలు అందించిన సుశీల కర్కి
Varun Tej and Lavanya Tripathi Welcome Their Baby Boy 3
Video_icon

తండైన మెగా హీరో.. వారసుడొచ్చాడు..!
Onion Farmers Impatience On CM Chandrababu 4
Video_icon

బాబు ఇచ్చేది ఇది.. ఉల్లి రైతులపై.. బాబు దెబ్బ
Diarrhea Cases In Vijayawada 5
Video_icon

విజయవాడ న్యూ రాజరాజేశ్వరిపేటలో డయేరియా విజృంభణ
Advertisement
 