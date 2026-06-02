'పెద్ది' మూవీ మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలోకి రాబోతుంది. రేపు(జూన్ 03) రాత్రికి ప్రీమియర్లు పడబోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే సోమవారం రాత్రి విజయవాడలో భారీ ఎత్తున ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఇందులోనే మూవీలో క్రేజీ సాంగ్కి సంబంధించిన వీడియోని రిలీజ్ చేశారు. రామ్ చరణ్.. అథ్లెట్లా కనిపించేందుకు ఎంతలా కష్టపడ్డారో ఈ పాటలో చూపించారు.
'మస్సా మస్సా' అంటూ సాగే ఈ గీతానికి సంబంధించి కొన్నిరోజుల ముందు కేవలం ఆడియోని రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పుడు లిరికల్ వీడియోని కూడా వదిలారు. ఇందులో కుస్తీ వీరుడిగా ఎంతలా కష్టపడ్డాడు? చెమటోడ్చాడు అనేది ఇందులో చూపించారు. ఇకపోతే ఈ మూవీలో చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. కన్నడ హీరో శివరాజ్ కుమార్ కీలక పాత్ర చేశారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతమందించగా బుచ్చిబాబు దర్శకత్వం వహించాడు.
