నైట్రో స్టార్ సుధీర్ బాబు హీరోగా భవ్య క్రియేషన్స్ పతాకంపై ప్రముఖ నిర్మాత వి. ఆనంద ప్రసాద్ నిర్మించిన సినిమా 'హంట్'. మహేశ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్‌ సీనియర్‌ హీరో శ్రీకాంత్, ‘ప్రేమిస్తే’ ఫేం భరత్‌ కీలకపాత్రలు పోషించారు. బాలీవుడ్‌ మూవీ ‘ముంబై పోలీస్’కు రీమేక్‌గా వచ్చిన ఈ చిత్రం రిపబ్లిక్‌ డే సందర్భంగా జనవరి 26న విడుదలైంది. అయితే హాంట్‌ ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేకపోయింది. ఫలితంగా బాక్సాఫీసు వద్ద ఈ మూవీ బోల్తా పడింది.

దీంతో ఈ మూవీ థియేటర్లో విడుదలైన 2 వారాలకే ఓటీటీలోకి రాబోతోంది. ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ సంస్థ ఆహా ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్‌ అంతా రంగం సిద్ధం చేసింది. ఫిబ్రవరి 10న ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నట్లు తాజాగా ఆహా అధికారిక ప్రకటన ఇచ్చింది. అంటే ఈ శుక్రవారం నుంచి హాంట్‌ ఓటీటీలో సందడి చేయబోతోంది. కాగా ఏ చిత్రమైన థియేటర్లో విడుదలైన 6 నుంచి 8 వారాల తర్వాతే ఓటీటీకి వస్తుంది. కానీ సుధీర్‌ భాబు, శ్రీకాంత్‌ వంటి భారీ తారాగణంతో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ రిలీజ్‌ అయిన రెండు వారాలకే ఓటీటీలోకి రావడం గమనార్హం.

Get ready for the action-packed #HuntTheMovie thriller movie releasing on Feb 10 on aha.#HuntTheMovieOnAHA Premieres Feb 10@isudheerbabu @_apsara_rani @actorsrikanth @bharathhere @Imaheshh #Anandaprasad @BhavyaCreations @GhibranOfficial @anneravi @adityamusic pic.twitter.com/qGghi97ip0

— ahavideoin (@ahavideoIN) February 9, 2023