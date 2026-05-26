తెలుగులో నిన్నుకోరి, జెంటిల్మేన్, 35 ఇది చిన్న కథ కాదు, జై లవకుశ తదితర సినిమాల్లో హీరోయిన్గా చేసి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నివేదా థామస్ తమ్ముడు ప్రస్తుతం తెలుగులో హీరోగా చేస్తున్నాడు. 'బెంగుళూరు మహానగరం లో బాలక'తో టాలీవుడ్లోకి వస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ చిత్ర మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తయింది.
మంత్ర మూవీ మేకర్స్ , ఫాల్కన్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు మహి-రాజ్ ద్వీయ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తొలి షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఫస్ట్ లుక్ని ప్రియదర్శి చేతుల మీదుగా విడుదల చేశారు. తెలుగు కుర్రాడు.. బెంగళూరులో ఎదుర్కొనే కష్టాల నేపథ్యంతో వినోదభరితమైన కథగా దీన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. వరంగల్, హనుమకొండ పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ షూటింగ్ చేశారు.
