 'వార్‌ '2 చూడలేదు.. 'కూలీ' వెళ్దామంటే ఓకే చెప్పాను: నారా రోహిత్‌ | Nara Rohith Comments On Jr NTR War 2 Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'వార్‌ '2 చూడలేదు.. 'కూలీ' వెళ్దామంటే ఓకే చెప్పాను: నారా రోహిత్‌

Aug 22 2025 12:13 PM | Updated on Aug 22 2025 12:22 PM

Nara Rohith Comments On Jr NTR War 2 Movie

నారా రోహిత్‌ హీరోగా నటించిన 'సుందరకాండ' చిత్రం ఆగస్టు 27న రిలీజ్‌ కానుంది.  ఈ క్రమంలో తన మూవీ ప్రమోషన్స్‌ కోసం ఆయన పలు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు. కూలీ, వార్‌2 సినిమాలు చూశారా..? ఎలా ఉన్నాయంటూ ఆయన్ను ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంలో రోహిత్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

ఎన్టీఆర్‌ సినిమా విడుదలైతే తప్పకుండా తన కుటుంబ సభ్యులతో పాటు టీడీపీ అభిమానులు చూస్తారు. అయితే, కొంత కాలంగా తారక్‌ను నందమూరి, నారా ఫ్యామిలీలు దూరంగానే ఉంచుతూ వస్తున్నాయి. వార్‌ 2 మూవీ విడుదల సమయంలో తారక్‌పై టీడీపీ ఎమ్మెల్యేనే భూతులతో విరుచుకుపడ్డాడు. అయితే, తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో వార్‌2 సినిమా చూశారా అని 'నారా రోహిత్‌'ని ప్రశ్నించారు. అందుకు ఆయన ఇలా సమాధానం ఇచ్చారు. 'వార్‌ 2 సినిమా చూడలేదు. మా గ్యాంగ్‌ అంతా కూలీ సినిమా చూద్దాం అన్నారు. అప్పుడు నేనూ కూడా 'కూలీ' కోసమే వెళ్లాను. సినిమా అక్కడక్కడ నచ్చింది. ఓవరాల్‌గా పర్వాలేదు. వార్‌2 చూడలేదు. కానీ, సమయం దొరికితే తప్పకుండా చూస్తాను.' అని అన్నారు. అయితే, ఇక్కడ నారా రోహిత్‌ను నెటిజన్లు తప్పుబడుతున్నారు. మొదట కుటుంబ సభ్యుల సినిమాకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి కదా అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.

తారక్‌తో తనకు మంచి స్నేహం ఉందని నారా రోహిత్‌ అన్నారు. ఎక్కడైనా తాము ఎదురైతే మంచిగానే మాట్లాడాతుమాన్నారు. కానీ, పెద్దగా ఫోన్స్‌లలో మాట్లాడుకోవడం వంటివి మాత్రం లేవన్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

షారుఖ్ ఖాన్ కూతురు సుహానా ఖాన్ ట్రెండింగ్‌ ఫోటోలు చూశారా..?
photo 2

#HBDChiranjeevi : 70 ఏళ్ల గాడ్‌ ఫాదర్‌.. 'చిరంజీవి' బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీ నటి శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)
photo 4

మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే.. ఇవి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

బలగం బ్యూటీ కొత్త సినిమా.. గ్రాండ్‌గా పూజా కార్యక్రమం (ఫోటోలు)

Video

View all
Supreme Court Key Verdict On Stray Dogs Relocation 1
Video_icon

వీధికుక్కల తరలింపుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు

Stranger Jumped Wall And Entered Into Parliament 2
Video_icon

గోడ దూకి పార్లమెంట్ కాంప్లెక్స్ లోకి చొరబడిన ఆగంతకుడు
Suspense Over KCR And Harish Rao Petitions 3
Video_icon

KCR, హరీశ్ రావు పిటిషన్లు.. హైకోర్టు తీర్పుపై ఉత్కంఠ
Jr NTR Fans Warning Over MLA Daggubati Prasad Comments 4
Video_icon

క్షమాపణ చెప్పించకపోతే? ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ హెచ్చరిక
Flood Water Overflow In Srisailam Dam 5
Video_icon

నిండుకుండలా శ్రీశైలం డ్యామ్
Advertisement
 