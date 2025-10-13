 విక్రమ్‌ వారసుడి మూవీ.. ఆసక్తిగా ట్రైలర్ | Dhruv and Anupama Parameswaran Bison Kaalaamadan Trailer | Sakshi
Bison Kaalaamadan Trailer: విక్రమ్‌ వారసుడి మూవీ.. ఆసక్తిగా ట్రైలర్

Oct 13 2025 8:53 PM | Updated on Oct 13 2025 9:01 PM

Dhruv and Anupama Parameswaran Bison Kaalaamadan Trailer

కోలీవుడ్ స్టార్‌ చియాన్‌ విక్రమ్‌ వారసుడు ధృవ్‌ విక్రమ్‌ కథానాయకుడిగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం 'బైసన్‌ కాలమడాన్‌'. హిట్‌ చిత్రాల దర్శకుడు మారి సెల్వరాజ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని అప్లాస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, నీలం స్టూడియోస్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ధైర్యం, సాహసం కలిగిన ఒక యువ క్రీడాకారుడి అందమైన కథాచిత్రంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో నటుడు ధృవ్‌ విక్రమ్‌ వైవిధ్య భరిత కథా పాత్రలో నటించారు. ఈ మూవీలో అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.

ట్రైలర్‌ చూస్తే ఫుట్‌బాల్‌  క్రీడా నేపథ్యంలో తెరకెక్కించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.  ఈ చిత్రాన్ని దీపావళి సందర్భంగా అక్టోబర్‌ 17వ తేదీన విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చిత్రంలో దర్శకుడు అమీర్, లాల్, పశుపతి నటి రజీషా విజయన్‌ ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు.


 

 

