 ఫస్ట్‌ది అట్టర్‌ ఫ్లాప్‌.. అందుకే హిందీలో సినిమా చేయట్లేదా? చై ఆన్సరిదే! | Naga Chaitanya about why he not do another Hindi film after Laal Singh Chaddha
Sakshi News home page

Trending News:

డిజాస్టర్‌తో భయపడ్డ చై? అందుకే బాలీవుడ్‌కు దూరం? హీరో ఆన్సరిదే!

Mar 30 2026 1:37 PM | Updated on Mar 30 2026 1:44 PM

Naga Chaitanya about why he not do another Hindi film after Laal Singh Chaddha

టాలీవుడ్‌ హీరో నాగచైతన్య చివరగా తండేల్‌ సినిమాతో భారీ హిట్‌ కొట్టాడు. ప్రస్తుతం వృషకర్మ మూవీతో బిజీగా ఉన్నాడు. అయితే టాలీవుడ్‌లో స్టార్‌ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్న ఆయన లాల్‌ సింగ్‌ చద్దా (2022) మూవీతో బాలీవుడ్‌లోనూ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆమిర్‌ ఖాన్‌ కథానాయకుడిగా నటించిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ హిందీ సినిమా ట్రై చేయలేదు చై.

కారణమంటూ ఏం లేదు
బాక్సాఫీస్‌ వైఫల్యం వల్లే అతడు మళ్లీ హిందీ సినిమా చేయడానికి భయపడుతున్నాడని ప్రచారం జరిగింది. దానిపై నాగచైతన్య తాజాగా స్పందించాడు. అతడు మాట్లాడుతూ.. నేను హిందీలో మళ్లీ మూవీ చేయకపోవడానికి ప్రత్యేక కారణమంటూ ఏదీ లేదు. తెలుగులో బిజీ అయిపోయానంతే! మళ్లీ మంచి అవకాశం వస్తే తప్పకుండా బాలీవుడ్‌లో యాక్ట్‌ చేస్తాను. లాల్‌ సింగ్‌ చద్దా వైఫల్యం వల్ల మాత్రం నేను వెనకడుగు వేయలేదు. 

చాలా ఎంజాయ్‌ చేశా
ఆ మూవీ షూటింగ్‌ నేను చాలా ఎంజాయ్‌ చేశాను. అక్కడి జనం దగ్గరినుంచి ఎంతో నేర్చుకున్నాను, వాళ్లు నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నారు. ఆ అనుభవం మాటల్లో చెప్పలేను. ఇక సినిమా రిజల్ట్‌ అంటారా? బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఒడిదుడుకులు సహజం అని అర్థం చేసుకునేంత పరిణతి మాకుందని భావిస్తున్నాను. ఈ ఫలితాలు మా లక్ష్యసాధనను ఏమాత్రం అడ్డుకోలేవు. సక్సెస్‌, ఫెయిల్యూర్‌ నా మైండ్‌సెట్‌ను మార్చలేవు అని నాగచైతన్య పేర్కొన్నాడు.

Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రీన్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ శాసన మండలి, శాసన సభ్యుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్రెండ్స్‌ గ్యాంగ్‌తో నమ్రత (ఫోటోలు)
photo 4

ఫ్యాషన్‌ షోలో నగధగలు..అలరించిన మోడల్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 29- ఏప్రిల్ 05)

Video

View all
Reddy Shanthi Speech At YSRCP Chalo Mulapeta Port 1
Video_icon

చలో మూలపేట పోర్ట్ లో రెడ్డి శాంతి ప్రసంగం
KTR And Harish Rao Visit Vattinagulapalli 2
Video_icon

మంత్రి కుమారుడే భూ కబ్జాకు పాల్పడ్డాడు: కేటీఆర్

Chandrababu Government Fails to Support Groundnut Farmers 3
Video_icon

పడిపోతున్న పల్లీ ధరలు.. పట్టించుకోని బాబు సర్కార్
Israel Targets Tehran Military & Naval Sites, Iran Strikes Back 4
Video_icon

యుద్దం వేళ.. పాక్‌లో కీలక భేటీ! శాంతి చర్చలకు రంగం సిద్ధం
Major Terror Plot Foiled in Delhi And ISI Terrorist Arrest 5
Video_icon

ఢిల్లీలో భారీ ఉగ్ర కుట్ర భగ్నం లష్కరే ఉగ్రవాది అరెస్ట్
Advertisement
 