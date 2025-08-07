 ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన ‘మయసభ’.. స్ట్రీమింగ్‌ ఎక్కడంటే? | MayaSabha Web Series Now Streaming On This OTT Platform | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన ‘మయసభ’.. స్ట్రీమింగ్‌ ఎక్కడంటే?

Aug 7 2025 12:02 PM | Updated on Aug 7 2025 12:10 PM

MayaSabha Web Series Now Streaming On This OTT Platform

వెర్సటైల్ ఫిల్మ్ మేకర్ దేవా కట్టా, కిరణ్ జయ కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన వెబ్సిరీస్‌ ‘మయసభఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఆది పినిశెట్టి, చైతన్యరావు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన వెబ్సిరీస్నేటి(ఆగస్ట్‌ 7) నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ సోనీలివ్లో స్ట్రీమింగ్అవుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో జరిగిన వాస్తవిక ఘటనల ఆధారంగా వెబ్సిరీస్ని తెరెక్కించారు. తొమ్మిది ఎపిసోడ్ల సిరీస్‌ ఇది. కొన్ని ఎపిసోడ్లు దాదాపు 30 నిమిషాల నిడివితో రూపొందగా మరికొన్ని 50 నిమిషాల రన్‌టైమ్‌తో తెరకెక్కాయి. 

ఇందులో కాకర్ల కృష్ణమ నాయుడు పాత్రలో ఆది పినిశెట్టి, ఎం.ఎస్.రామిరెడ్డి పాత్రలో చైతన్య రావు, ఐరావతి బసు పాత్రలో దివ్య దత్తా నటించారు. జీవితంలో ఏదో సాధించాలి, ప్రజలకు అండగా నిలబడాలనే లక్ష్యంతో రాజకీయాల్లో అడుగు పెట్టిన ఇద్దరు స్నేహితుల దారులు ఎలా మారాయి? చెట్టాపట్టాలేసుకుని తిరిగిన వారే.. రాజకీయ గమనంలో ప్రత్యర్థులుగా ఎలా మారారు. 

ఇద్దరి గొప్ప స్నేహితుల మధ్య ఉండే స్నేహం, మానసిక సంఘర్షణ.. పొలిటికల్ జర్నీలో వారు ఎదుర్కొన పరిస్థితులను భావోద్వేగంగా ఆవిష్కరించిన వెబ్ సిరీస్ ‘మయసభ’. హిట్ మ్యాన్ అండ్ ప్రూడోస్ ప్రొడక్షన్స్ ఎల్.ఎల్.పి బ్యానర్స్‌పై విజయ్ కృష్ణ లింగమనేని, శ్రీహర్ష ఈ సిరీస్‌ను రూపొందించారు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వైఎస్సార్‌సీపీ విక్టరీ.. తెలుగుదేశం కూటమికి విశాఖలో బిగ్‌ షాక్ (చిత్రాలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఓ ఈవెంట్‌లో సందడి చేసిన మానసా వారణాసి (ఫొటోలు)
photo 3

అనుష్క 'ఘాటి' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 4

Bad Girlz మూవీ మోషన్ పోస్టర్ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

వరలక్ష్మీ వ్రతం ఫోటోలు షేర్ చేసిన బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ ప్రియాంక జైన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
AP High Court Big Shock To Chandrababu Govt Over Illegal Arrests 1
Video_icon

ఏపీ సర్కార్ కు హైకోర్టు షాక్
Hero Prabhas Salaar 2 Crazy Update 2
Video_icon

సలార్ -2 క్రేజీ అప్డేట్
Telugu Film Federation Leaders Meet FDC Chairman Dil Raju 3
Video_icon

టాలీవుడ్ లో కొనసాగుతున్న సినీ కార్మికుల సమ్మె
Kurnool DIG Comments On TDP Goons Attack On YSRCP Leaders In Pulivendula 4
Video_icon

చస్తే.. చావని.. పులివెందులలో టీడీపీ రక్తపాతం

KSR Live Show On Pulivendula ZPTC By Elections 5
Video_icon

KSR Live Show: ఎన్ని కుట్రలు చేసినా.. ఎన్ని తలలు పగిలినా.. ఎగిరేది YSRCP జెండానే..!
Advertisement
 