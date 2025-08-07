ఎంపీ లేటు వయసు పెళ్లి.. గ్రాండ్‌ రిసెప్షన్‌, అతిథుల్లో సీఎం రేవంత్‌ (ఫొటోలు)

1/14
టీఎంసీ ఎంపీ మహువా మొయిత్రా (Mahua Moitra (50), పినాకి మిశ్రా (Pinaki Misra(65) వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ ఢిల్లీలో జరిగింది.
ఢిల్లీలోని హోటల్ లలిత్లో జరిగిన ఈ రిసెప్షన్కు పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరు.
మహువా మొయిత్రా రెడ్ గోల్డెన్ జరీ చీరలో, బంగారు ఆభరణాలతో అద్భుతంగా కనిపించారు.
బీజేడీకి చెందిన పినాకి మిశ్రా రెడ్ బోర్డర్ ఉన్న వైట్ డ్రెస్లో సాంప్రదాయ లుక్లో అలరించారు.
కాంగ్రెస్ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ, తృణమూల్ ఎంపీలు సాయనీ ఘోష్, సాగరికా ఘోష్, జూన్ మాలియా, రచనా బెనర్జీ, ఇంకా నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ సుప్రియా సూలే వంటి ప్రముఖులు విచ్చేశారు.
ఈ ఏడాది మే 3న జర్మనీలో బెర్లిన్లోని చారిత్రాత్మక ప్యాలెస్లో అత్యంత గోప్యంగా వీరు వివాహం చేసుకున్నారు.
పశ్చిమ బెంగాల్లోని కృష్ణనగర్ నియోజకవర్గం నుండి రెండుసార్లు ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు మహువా మొయిత్రా పార్లమెంట్లో పదునైన సంభాషణలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
ప్రముఖ రాజకీయవేత్త , సీనియర్ న్యాయవాది పినాకి మిశ్రా, మహువాలకు ఇది రెండో వివాహం
