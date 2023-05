సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ కాంబినేషన్‌లో SSMB28 అనే సినిమా రూపొందుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అతడు, ఖలేజా తర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మూవీ కావడంతో ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. వచ్చే ఏడాది జనవరి 13న ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి అదిరిపోయే అప్‌డేట్‌ను అందించారు మేకర్స్‌. మహేశ్‌ బాబు లుక్‌ని రిలీజ్‌ చేశారు. ఇందులో గళ్ల చొక్కా, తలకు రిబ్బన్‌ కట్టుకొని ఊరమాస్‌ లుక్‌లో మహేశ్‌ కనిపించాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. కాగా ఈ సినిమాలో మహేశ్‌ బాబు సరసన పూజాహెగ్డే, శ్రీలీల నటిస్తున్నారు.

శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటున్న ఈ మూవీ టైటిల్‌ను ఈనెల 31న రివీల్‌ చేయన్నునారు. కాగా ఇప్పటివరకు ఈ సినిమాకు సంబంధించి విభిన్న రకాల టైటిల్స్‌ తెరపైకి వచ్చినప్పటికీ ‘గుంటూరు కారం’, ‘ఊరికి మొనగాడు’ టైటిల్స్‌లో ఏదొకటి ఖరారు అయ్యే చాన్స్‌ ఉందని సమాచారం.

The Thunderous #SSMB28MassStrike arrives in just 2 Days 🔥🔥

Our Beloved SUPER FANS to launch at the theatres near you on May 31st 🤩

Super 🌟 @urstrulyMahesh #Trivikram @hegdepooja @sreeleela14 @MusicThaman #PSVinod @NavinNooli #ASPrakash @haarikahassine pic.twitter.com/3FT4JfQp8o

— Naga Vamsi (@vamsi84) May 29, 2023