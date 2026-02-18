 మెగా కోడలి కొత్త సినిమా.. క్రేజీ లవ్ సాంగ్‌ వచ్చేసింది | Lavanya Tripathi Sathi Leelavathi Movie Song out Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Sathi Leelavathi Movie: మెగా కోడలి సతీ లీలావతి.. లవ్ సాంగ్ రిలీజ్

Feb 18 2026 9:16 PM | Updated on Feb 18 2026 9:16 PM

Lavanya Tripathi Sathi Leelavathi Movie Song out Now

లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, దేవ్‌ మోహన్‌ జంటగా నటించిన చిత్రం సతీ లీలావతి. ఈ మూవీకి తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని దుర్గాదేవి పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై నాగ మోహన్ నిర్మించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా రిలీజ్‌కు సిద్ధమైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే సతీ లీలావతి మూవీ క్రేజీ లవ్ సాంగ్ విడుదలైంది.

రిలీజ్ తేదీ దగ్గర పడుతుండడంతో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్‌ ప్రారంభించారు. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మధురం అంటూ సాగే లవ్‌ సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటకు వనమాలి లిరిక్స్ అందించగా.. కార్తీక్, చారులత మణి ఆలపించారు. మిక్కీ జే మేయర్ కంపోజ్ చేసిన ఈ పాట ఆడియన్స్‌ను తెగ అలరిస్తోంది. కాగా.. ఈ సినిమా మార్చి 6న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ మూవీలో నరేష్, వీటీవీ గణేష్, సప్తగిరి, మొట్టా రాజేంద్రన్, జాఫర్ సాదిక్, తాగుబోతు రమేష్, జోషి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కోలీవుడ్‌ కపుల్‌ జంటగా మరకతమణి 2 (ఫోటోలు)
photo 2

ఉంగరాల జుట్టుతో ఎపిక్‌ హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

ప్రియమైన భార్యతో 12th ఫెయిల్‌ మూవీ హీరో (ఫోటోలు)
photo 4

పెళ్లిరోజున తిరుమలలో యాంకర్‌ లాస్య దంపతులు (ఫోటోలు)
photo 5

హీరో సత్యదేవ్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Warning To Chandrababu and Nara Lokesh 1
Video_icon

నా పెళ్ళాం.. బిడ్డలని తరిమేశారు.. జైలు నుంచి రాగానే అంబటి మాస్ వార్నింగ్..
Supreme Court SENSATIONAL Verdict in Actress Prathyusha Case After 24 Years 2
Video_icon

Prathyusha case: 24 ఏళ్ల తర్వాత సుప్రీం సంచలన తీర్పు.. అసలేం జరిగిందంటే?

Balka Suman Arrested In Kyathampalle Mancherial 3
Video_icon

Mancherial: బాల్క సుమన్ అరెస్ట్.. క్యాతన్ పల్లిలో హై టెన్షన్
Ishan Kishan Marriage Updates 4
Video_icon

షాన్ కిషన్ పెళ్లిపై తాతయ్య గ్రీన్ సిగ్నల్.. తల్లి షాకింగ్ కామెంట్స్!
Advocates Shocking Comments On Ambati Rambabu illegal Cases 5
Video_icon

ఒక్క రోజు కూడా జైల్లో ఉండాల్సిన కేసు కాదు.. అంబటి విడుదలపై అడ్వకేట్ షాకింగ్ నిజాలు
Advertisement
 