గత రెండు రోజులుగా సోషల్ మీడియా మొత్తం తనే ఉంది. చూడటానికి అమాయకంగా, సాంప్రదాయంగా కనిపిస్తూ తెగ వైరలవుతోంది. ఆ తను మరెవరో కాదు రాకాస దర్శకురాలు మానస శర్మ. చూడటానికి ఓయ్ సినిమా హీరోయిన్ షామిలికి చెల్లెలిగా కనిపిస్తున్న ఈవిడ గురించి నెటిజన్లు తెగ ఆరా తీస్తున్నారు. కాబట్టి ఆమె ఎవరు? ఇంతకు ముందు ఏం చేసింది? అనేది ఓసారి చూసేద్దాం..
రచయితగా
మానస శర్మది శ్రీకాకుళం.. యూట్యూబ్లో మ్యాడ్ హౌస్ అనే మినీ సిరీస్కు డైలాగ్స్ రాసింది. తర్వాత ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ వెబ్ సిరీస్కు రచయితగా పని చేసింది. ఈ రెండింటికీ మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెలయే నిర్మాతగా వ్యవహరించింది. అలా నిహారిక దృష్టిలో పడింది. 2024లో సోనీ లివ్లో వచ్చిన బెంచ్ లైఫ్ వెబ్ సిరీస్తో దర్శకురాలిగా మారింది. తర్వాత మరోసారి నిహారికతో కలిసి పని చేసే అవకాశం వచ్చింది. ఆమె నిర్మించిన రాకాస చిత్రంతో వెండితెరకు డైరెక్టర్గా పరిచయం కాబోతోంది.
ట్రెండింగ్లో డైరెక్టర్
రాకాస మూవీ ఏప్రిల్ 3న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్స్లో హీరో సంగీత్ శోభన్, హీరోయిన్ నయన్ సారిక కన్నా దర్శకురాలు మానసయే ఎక్కువ హైలైట్ అవుతోంది. మాట్లాడేది తక్కువే అయినా అమాయకత్వం, సింపుల్ స్మైల్తో ఒక్కసారిగా ట్రెండింగ్లో వచ్చింది. ఓయ్ హీరోయిన్లా కనిపించినప్పటికీ ఆమెకు, మానసకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఇకపోతే జనాలు గుర్తుపెట్టుకునేలా, వారికి నచ్చేలా సినిమాలు తీయాలనుకుంటుంది మానస. మరి ఆమె రాకాసతో ఎలాంటి విజయం అందుకుంటుందో చూడాలి!
నేను చాలా ఇంట్రోవర్ట్. కెమెరా అంటే మొహమాటం ఎక్కువ. అందుకే కెమెరా వెనకాల ఉండటానికే ప్రయత్నిస్తాను.
- మానస శర్మ
