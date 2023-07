అతడు థియేటర్ ఆర్టిస్టుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. అలా సినిమాల్లోకి వచ్చాడు. పలు చిత్రాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం 'కీడా కోలా' సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడు. 'పెళ్లిచూపులు' ఫేమ్ తరుణ్ భాస్కర్ తీస్తున్న ఈ మూవీ టీజర్, రెండు రోజుల ముందు విడుదలైంది. ఇందులోనూ కీలకపాత్రలో నటించాడు. ఇప్పుడు హఠాత్తుగా గుండెపోటు రావడంతో తుదిశ్వాస విడిచాడు.

A hardworking theater artist turned actor (Keeda Cola & other films) 33-year old Harikanth passed away today in the early hours due to cardiac arrest. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/6FbP9sjwwE

