కన్నడ స్టార్ దర్శన్ ఓ అభిమాని హత్యకేసులో జైలుకెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవలే సుప్రీం కోర్టు ఆయన బెయిల్ రద్దు చేయడంతో మరోసారి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆయనతో పాటు ప్రియురాలి పవిత్ర గౌడను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రేణుకస్వామి అనే అభిమాని పవిత్ర గౌడకు అసభ్యకరమైన సందేశాలు పంపాడని అతన్ని హత్య చేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. ఆ తర్వాత కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు వీరిద్దరిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారు.
అయితే ఈ ఘటన తర్వాత దర్శన్ కుటుంబాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ కొందరు అసభ్యకరంగా పోస్టులు పెడుతున్నారు. దర్శన్ భార్య విజయలక్ష్మీతో పాటు ఆయన కుమారుడు వినీశ్పై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ నెలమంగళకు చెందిన భాస్కర్ ప్రసాద్ మహిళా కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేశారు. విజయలక్ష్మి దర్శన్, ఆమె కొడుకును సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకరమైన పదాలతో దుర్భాషలాడుతూ మానసికంగా వేధిస్తున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. మహిళల గౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని మహిళా కమిషన్కు విజ్ఞప్తి చేశారు.
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದರ್ಶನರವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.#vijaylakshmi #DarshanThoogudeepa pic.twitter.com/eFz5sNs3Zp
ఈ ఫిర్యాదుపై స్పందించిన మహిళా కమిషన్ చర్యలకు దిగింది. అసభ్యకరమైన పోస్టులు చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ నాగలక్ష్మి పోలీసులను ఆదేశించింది. దీనిపై పూర్తిస్థాయిలో దర్యాప్తు చేసి నివేదిక సమర్పించాలని పోలీసు కమిషనర్ను ఆదేశించింది. 15 రోజుల్లోగా నివేదిక సమర్పించాలని కోరింది. ఇటీవల నటి రమ్యపై అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని మహిళా కమిషన్ పోలీస్ కమిషనర్కు లేఖ రాసిన సంగతి తెలిసిందే.
ನಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು TV14 ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು, ಅದರಂತೆ
ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ🙏 pic.twitter.com/9O469sMuUB
