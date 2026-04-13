ఎన్టీఆర్ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం ‘డ్రాగన్’ (ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్). ఈ మూవీ షూటింగ్ మొదలయ్యి చాలా కాలమైంది. కానీ, ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి మేకర్స్ పెద్దగా అప్డేట్స్ ఇవ్వకపోవడంతో ఫ్యాన్స్ కూడా నిరాశలో ఉన్నారు. అయితే, ఈ చిత్రం గురించి ఇటీవల ఒక రూమర్ వైరల్ అయింది. డ్రాగన్ సినిమా షెడ్యూల్ రద్దయిందన్న వదంతులు వచ్చాయి. వాటిని చిత్ర నిర్మాతలు ఖండించారు. ఈ ఉత్సాహానికి మరింత జోడిస్తూ.. తాజాగా ఒక పవర్ఫుల్ జిమ్ ఫోటోతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు.
'నిశ్శబ్దం పెరిగేకొద్దీ... అంతటి ధ్వని రాబోతోంది' అంటూ ఎన్టీఆర్ ఫోటోను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. విశాలమైన భుజాలు, సన్నని నడుముతో చక్కటి వి-టేపర్ ఫిజిక్ను తారక్ ప్రదర్శించారు. అతని వీపు కండరాలు చాలా బలంగా, స్పష్టంగా కనిపించాయి. క్లాసిక్ బ్యాక్ డబుల్ బైసెప్స్ పోజులో అతని చేతులు, భుజాలు చక్కటి ఆకృతితో ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి. తారక్ ఫోటో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది.
మొత్తమ్మీద అతని రూపం మంచి ఫిట్నెస్ను ప్రతిబింబిస్తూ పదునైన, దృఢమైన రూపాన్ని చూపుతుంది. డ్రాగన్ మూవీలో యాక్షన్ సీన్స్ ప్రధానంగా ఉన్నాయని తెలిసిందే. ఆ పాత్ర కోసం సిద్ధమవడానికి అతను కఠోరమైన శిక్షణ, ఆహారం రెండింటిలోనూ తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాడని స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది
'డ్రాగన్' తదుపరి షెడ్యూల్ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. అదే సమయంలో, 'దేవర 2' కూడా నిర్మాణ దశలోనే ఉంది, దాని షూటింగ్ కూడా త్వరలో మొదలవుతుంది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని తారక్ సినిమాల నుంచి మరిన్ని అప్డేట్లు వెలువడే అవకాశం ఉంది. నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్, కొసరాజు హరికృష్ణ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాకు సంగీతం: రవి బస్రూర్.
