 జానీ మాస్టర్‌ భార్య ఘన విజయం | Jani Master Victory against Joseph Prakash | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జానీ మాస్టర్‌ భార్య ఘన విజయం

Dec 10 2025 12:19 PM | Updated on Dec 10 2025 12:28 PM

Jani Master Victory against Joseph Prakash

బంజారాహిల్స్‌: తెలుగు ఫిలిం డ్యాన్సర్స్‌ అసోసియేషన్‌ ఎన్నికల్లో ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్‌ జానీ మాస్టర్‌ భార్య సుమలత అధ్యక్షురాలిగా ఘన విజయం సాధించారు. తన ప్రత్యర్థి జోసఫ్‌ ప్రకాష్‌పై 29 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. ప్రముఖుల అండదండలు లేకుండానే విజయం సాధించడం గమనార్హం.  ఈ ఎన్నికల్లో సుమలత అలియాస్‌ అయేషాకు 228 ఓట్లు వచ్చాయి. 

మొత్తం 510 ఓట్లకుగాను 439 ఓట్లు పోలవగా, జోసఫ్‌ ప్రకాష్‌ మాస్టర్‌కు 199 ఓట్లు దక్కాయి జనరల్‌ సెక్రటరీ కె.శ్రీనివాసరావు, ట్రెజరర్‌గా పి.చిరంజీవి, ఉపాధ్యక్షులుగా ఎ.సురేష్‌, ఎం.రాజు, జాయింట్‌ సెక్రటరీలుగా కె.కిరణ్‌కుమార్, ఎ.రాము, ఆర్గనైజింగ్‌ సెక్రటరీగా శివకృష్ణ, మెంబర్లుగా కె.సతీష్‌ గౌడ్, సురేష్‌, బి.సుమన్, ఎల్‌.కృష్ణ, ఏ.మనోహర్, ఆర్‌.బోస్, వేదాంత మాస్టర్, ఈసీ మహిళా విభాగంలో కే.శ్రీదేవి, ఎస్‌.శృతి గెలుపొందారు.  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫేట్ మార్చిన ఒక్క సినిమా.. రుక్మిణి వసంత్ బర్త్ డే (ఫొటోలు)
photo 2

‘అన్నగారు వస్తారు’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

‘న‌య‌నం’ ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

హార్దిక్‌ పాండ్యా సూపర్‌ షో...తొలి టి20లో భారత్‌ ఘన విజయం (ఫొటోలు)
photo 5

గ్లోబల్‌ సమిట్‌లో సినీ ప్రముఖుల సందడి.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో భేటీ (చిత్రాలు)

Video

View all
YS Jagan to Meet Governor Abdul Nazeer on 17th Submits 1 Crore Public Signatures 1
Video_icon

కోటి సంతకాల ప్రతులను గవర్నర్ కు అందించనున్న వైఎస్ జగన్
Huge Preparations for CM Revanth Meeting at OU Arts College 2
Video_icon

సీఎం ఓయూ పర్యటనను స్వాగతిస్తూనే విద్యార్థుల డిమాండ్లు
KSR Live Show Supreme Court Warns Chandrababu Govt Over Sakshi TV Block in AP 3
Video_icon

KSR Live Show : సాక్షి ఛానల్ ను ఎలా బ్లాక్ చేస్తారు?
After My First Film I Broke Down Krithi Shetty Emotional 4
Video_icon

చిన్న వయసులోనే చాలా చూశా.. బోరున ఏడ్చేసిన కృతిశెట్టి
Ex MLA Vasupalli Ganesh Demands To Resign Aviation Minister Ram Mohan Naiudu 5
Video_icon

Vasupalli Ganesh: రీల్స్ నాయుడు.. రాజీనామా చేసి ఇంట్లో కూర్చో
Advertisement
 