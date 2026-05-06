Jana Nayagan Movie: జన నాయగన్ మూవీ.. ఇండియాలోనే తొలి హీరోగా..!

May 6 2026 6:35 PM | Updated on May 6 2026 6:37 PM

తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజయ్ గెలవడంతో సీన్ ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. పూర్తి మెజారిటీ రాకపోయినా వందకు పైగా సీట్లతో సింగిల్ లార్జెస్ట్‌ పార్టీగా అవతరించింది. దీంతో హీరో విజయ్ తమిళనాడు సీఎం కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో దళపతిన నటించిన చివరి సినిమా గురించి చర్చ నడుస్తోంది. ఎన్నికలకు ముందే విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా సెన్సార్ సమస్యలతో వాయిదా పడింది.

ఇప్పుడు విజయ్ పార్టీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడంతో త్వరలోనే జననాయగన్‌ రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.  ఈ నేపథ్యంలోనే మేకర్స్‌ చిన్న సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. అభిమానుల కోసం జననాయగన్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ఈ వీడియోలో జననాయగన్ టైటిల్ కార్డ్‌పై దళపతి విజయ్ బదులు.. సీఎం విజయ్ అని రాసుకొచ్చారు. ఇది చూసిన అభిమానులు కేకలు వేస్తూ కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

‌టీఎన్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే అత్యధిక స్థానాలు గెలవడంతో మూవీ టీమ్‌ అభినందిస్తూ పోస్ట్‌ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే కొందరు ఫ్యాన్స్‌ టైటిల్‌ కార్డు మార్చాలని కోరారు. ఫ్యాన్స్ విజ్ఞప్తితో  గౌరవనీయులైన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి జోసెఫ్‌ విజయ్‌.. అంటూ జననాయగన్‌ టైటిల్‌ కార్డు వేసింది. పోలీసు డ్రెస్‌లో నడుచుకుంటూ వస్తున్న విజయ్‌ను లుక్ అదిరిపోయింది. త్వరలో కలుద్దాం అంటూ ఈ వీడియోను థియేటర్లలో ప్రదర్శించారు. ఒక నటుడికి సీఎం టైటిల్‌ కార్డు వాడడం ఇదే తొలిసారి అంటూ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మూవీకి హెచ్ వినోద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన ఈ మూవీలో పూజా హెగ్డే హీరోయిన్‌గా నటించింది. త్వరలోనే ఈ సినిమా విడుదల తేదీ ప్రకటించే అవకాశముంది.
 

 

View all
నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి భౌతిక కాయానికి సినీ ప్రముఖుల నివాళులు (ఫొటోలు)
బర్త్ డే బ్యూటీ.. అందాల భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
'టీవీకే' విజయ్‌ని ఇలా ఎప్పుడూ చూసుండరు (ఫొటోలు)
తిరుపతి గంగమ్మ జాతర ప్రారంభం (ఫొటోలు)
శ్రీకాకుళం : అంగరంగ వైభవంగా భద్రమహంకాళి అనుపు ఉత్సవం (ఫొటోలు)

మెజార్టీపై గవర్నర్ ను ఒప్పించలేకపోయిన విజయ్
TVKకు కాంగ్రెస్ మద్దతు.. DMK ఫైర్

DMK తో 55 ఏళ్ల బంధాన్ని వదిలి TVK కు కాంగ్రెస్ మద్దతు
విజయ్‌కు బిగ్ షాక్ TVKప్రభుత్వ ఏర్పాటులో ట్వీస్ట్
ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన పని మనిషి
