ఇండియాలో టాప్‌ 10 వెబ్‌ సిరీస్‌, సినిమాలివే!

సినిమాలు, టీవీ షోలు, సెలబ్రిటీల సమాచారానికి సంబంధించి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన, ప్రామాణికమైన వేదిక Imdb..2025 సంవత్సరానికి గాను ఇండియాలోని టాప్ 10 వెబ్ సిరీస్, సినిమాలను ప్రకటించింది.
1) టైటిల్: ది బా***డ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్
నటీనటులు: బాబీ డియోల్, లక్ష్య లల్వానీ, సాహెర్ బాంబా, మోనా సింగ్, అన్యా సింగ్, గౌతమీ కపూర్
దర్శకత్వం: ఆర్యన్ ఖాన్ (షారుఖ్ ఖాన్ కుమారుడు)
ఓటీటీ: ‘నెట్ఫ్లిక్స్’
2) టైటిల్: బ్లాక్ వారెంట్
నటీనటులు: జహాన్ కపూర్, అనురాగ్ ఠాకూర్, పరం వీర్ సింగ్, రాహుల్ భట్
దర్శకత్వం: విక్రమాదిత్య మోత్వానే - సత్యాన్షు సింగ్
ఓటీటీ : 'నెట్ ఫ్లిక్స్'(7 ఎపిసోడ్స్)
3) టైటిల్: పాతాళ్లోక్ సీజన్-2
నటీనటులు: జైదీప్ అహ్లవత్, గుల్పనాగ్, ఇష్వాక్ సింగ్, విపిన్ శర్మ, తిలోత్తమ షోమీ, ప్రశాంత్ తమాంగ్
దర్శకత్వం: అవినాష్ అరుణ్, ప్రోసిత్ రాయ్
ఓటీటీ: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
4) టైటిల్:పంచాయత్ సీజన్ 4
నటీనటులు: జితేంద్ర కుమార్, నేనా గుప్తా,రఘుబీర్ యాదవ్బి,శ్వపతి సర్కార్, సునీత రాజ్వార్, శాన్విక
దర్శకుడు: దీపక్ కుమార్ మిశ్రా - అక్షత్
ఓటీటీ:'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
5) టైటిల్: మండల మర్డర్స్
నటీనటులు: వాణీ కపూర్, వైభవ్ రాజ్, సుర్విన్ చావ్లా, శ్రియా పిల్గాంకర్, జమీల్ఖాన్, అదితి సుధీర్
దర్శకత్వం: గోపి పుత్రన్, మనన్ రావత్
ఓటీటీ: నెట్ఫ్లిక్స్
6) టైటిల్: ఖాఫ్
నటీనటులు: మోనిక పన్వర్, రజత్ కపూర్, గీతాంజలి కులకర్ణి
దర్శకత్వం: పంకజ్ కుమార్, సూర్య బాలకృష్ణన్
ఓటీటీ: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
7) టైటిల్: స్పెషల్ ఓపీఎస్2
నటీనటులు: కేకే మేనన్, తాహిర్ రాజ్ బాసిన్, కరణ్ థాకర్, వినయ్ పాఠక్, విపుల్ గుప్త, సయామీ ఖేర్, ప్రకాశ్రాజ్
దర్శకత్వం: నీరజ్ పాండే
ఓటీటీ:జియో హాట్స్టార్
8) టైటిల్: ‘ఖాకీ: ది బెంగాల్ చాప్టర్’ (ఖాకీ 2)
నటీనటులు: జీత్, ప్రొసెన్ జిత్ ఛటర్జీ, రిత్విక్ భౌమిక్, ఆదిల్ జాఫర్ ఖాన్, పరంబ్రత ఛటర్జీ, చిత్రాంగ్ధ సింగ్
దర్శకత్వం: డెబాత్మ మండల్, తుషార్ కాంతి
ఓటీటీ: నెట్ఫ్లిక్స్
9) టైటిల్: ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3
నటీనటులు: మనోజ్ బాజ్పాయి, ప్రియమణి, షరీబ్ హష్మి, జైదీప్ అహ్లావత్, నిమ్రత్ కౌర్, శ్రేయా ధన్వంతరి, గుల్ పనాగ్, సందీప్ కిషన్
దర్శకత్వం: రాజ్ అండ్ డీకే, సుమన్ కుమార్, తుషార్
ఓటీటీ: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
10) క్రిమినల్ జస్టీస్ 4
నటీనటులు: పంకజ్ త్రిపాఠి, మహ్మద్ జీషన్, సుర్వీన్ చావ్లా, ఆషా నేగి, మీతా వశిష్ట్, శ్వేతా బసు ప్రసాద్, ఖుషీ భరద్వాజ్
దర్శకత్వం : రోహన్ సిప్పి
ఓటీటీ: హాట్స్టార్
టాప్ 10 సినిమాలివే
- సయారా
- మహావతార్ నరసింహ
- ఛావా
- కాంతారా: ఎ లెజెండ్ – ఛాప్టర్ 1
- కూలీ
- డ్రాగన్
- సితారే జమీన్ పర్
- దేవా
- రెయిడ్ 2
- లోక ఛాప్టర్ 1: చంద్ర