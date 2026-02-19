 ఈ శుక్రవారం ఓటీటీ చిత్రాలు.. ఒక్కరోజే 15 చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్..! | This Friday Ott Release Movies List Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Friday Ott Release Movies: ఫ్రైడే ఓటీటీ చిత్రాల జాతర.. ఒక్కరోజే 15 చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్..!

Feb 19 2026 8:01 PM | Updated on Feb 19 2026 8:01 PM

This Friday Ott Release Movies List Goes Viral

చూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. ఇక ఫ్రైడే వచ్చిందంటే చాలు కొత్త సినిమాలపై ఆడియన్స్‌లో ఆసక్తి ఓ రేంజ్‌లో ఉంటోంది. ఈ శుక్రవారం తెలుగులో సుహాస్ హీరోగా వస్తోన్న హే బల్వంత్, నవాబ్ కేఫ్ లాంటి చిన్న చిత్రాలు సందడి చేయనున్నాయి. వీటిలో హే బల్వంత్‌పైనే ఆడియన్స్‌ కొంతమేర బజ్‌ ఉంది. నవాబ్‌ కేఫ్‌పై కూడా ఆడియన్స్‌ ఆసక్తిగా ఉన్నారు.

ఇక ఓటీటీల విషయానికొస్తే ఈ శుక్రవారం దాదాపు 13 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు రానున్నాయి. వీటిలో తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్‌ ఈషా మూవీతో పాటు కన్నడ, మలయాళ, తమిళ మూవీస్ సందడి చేయనున్నాయి. అంతేకాకుండా బాలీవుడ్‌ మూవీ కెన్నడీతో పాటు పలు హాలీవుడ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఏ మూవీ ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి. ఈ వీకెండ్‌ ఫ్యామిలీతో కలిసి మీకిష్టమైన సినిమాలు చూసేయండి.


నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • స్ట్రిప్ లా (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 20

  • పవనే(కొరియన్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 20

  •  ఫైర్ బ్రేక్(స్పానిష్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 20

     

    అమెజాన్ ప్రైమ్ 

  • ఈషా(తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్‌)-  ఫిబ్రవరి 20

  • తీర్థరూప తాండేయవారిగే-(కన్నడ సినిమా) — ఫిబ్రవరి 20

  • హాట్ స్పాట్ 2 మచ్ (తమిళ సినిమా) - ఫిబ్రవరి 20


జియో హాట్‌స్టార్

  •    లక్కీ: ద సూపర్‌స్టార్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 20

ఆహా

  •    హాట్‌స్పాట్ 2 మచ్ (తమిళ సినిమా) - ఫిబ్రవరి 20

జీ5

  •    రాక్షస(కన్నడ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌)-  ఫిబ్రవరి 20

  •    పాతిరాత్రి(మలయాళ థ్రిల్లర్)- ఫిబ్రవరి 20

  •    కెన్నడీ (హిందీ మూవీ) - ఫిబ్రవరి 20

సన్‌ నెక్ట్స్..

  • అమోజ్ అలెగ్జాండర్-(మలయాళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్‌)- ఫిబ్రవరి 20

  • ఒండిమునియుమ్ నల్లపడనుమ్- (తమిళ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 20

లయన్స్ గేట్ ప్లే

  •    హీటెడ్ రైవల్రీ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 20

ఆపిల్ టీవీ ప్లస్

  • ద లాస్ట్ థింగ్ హీ టోల్డ్ మీ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 20

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పట్టుచీరలో అందంగా సోనియా ఆకుల (ఫోటోలు)
photo 2

శివబాలాజీ-మధుమిత కుమారుడికి మోహన్‌బాబు ఆశీస్సులు (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ నయన్ సారిక బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 5

స్టన్నింగ్‌ ఔట్‌ఫిట్‌తో సమంత.. వైరల్‌ ఫోటోలు

Video

View all
TDP MLA Sravan Kumar Big Shock to Chandrababu 1
Video_icon

ఏపీలో రోడ్లు అధ్వానం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బాబుకు షాక్
YS Jagan Slams Chandrababu Cheap Politics 2
Video_icon

దేవుడితో పెట్టుకున్నాడు చుక్కలు చూస్తున్నాడు
Alia Bhatt in 1370-Hour Rahul Mishra Gown 3
Video_icon

వైరల్ గా మారిన ఆలియా భట్ డ్రెస్..
YS Jagan Expose Chandrababu Conspiracy On Tirumala Seven Hills 4
Video_icon

Tirumala : రెండు కాదు ఏడు కొండలే.. అసలు నిజాలు బయటపెట్టిన జగన్
YS Jagan Says 35,210 Crores Allocates for Jagananna Housing Colonies Development 5
Video_icon

జగనన్న కాలనీల కోసం.. అక్కచెల్లెమ్మలకు ఏకంగా 35,210 కోట్లు ఇచ్చాం
Advertisement
 