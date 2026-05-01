Sakshi News home page

Trending News:

Dhurandhar 2 Movie: బాహుబలి-2 రికార్డ్‌ బ్రేక్.. ఇంకా ఎన్ని కోట్లు కావాలంటే?

May 1 2026 2:42 PM | Updated on May 1 2026 3:01 PM

Dhurandhar 2 box office collections will beat Rajamouli Bahubali 2

రణ్‌వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన స్పై థ్రిల్లర్ మూవీ దురంధర్-2. మార్చి 19న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసింది. ఇండియన్ సినీ చరిత్రలోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మూవీస్ జాబితాలో మూడోస్థానంలో నిలిచింది. ఈ మూవీ రిలీజై 43 రోజులైనా వసూళ్లు సాధిస్తూనే ఉంది. ఇప్పటికే పుష్ప-2 రికార్డ్ బద్దలు కొట్టిన దురంధర్‌-2 మరో క్రేజీ రికార్డ్‌పై కన్నేసింది.

ఇప్పటి వరకు దురంధర్‌-2 ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,783.66 కోట్ల వసూళ్లు సాధించింది. దేశవ్యాప్తంగా రూ. 1358.51 కోట్ల గ్రాస్‌ సాధించిన ఈ చిత్రం.. ఓవర్‌సీస్‌లో రూ. 425.15 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ప్రస్తుతం థియేటర్లలో రన్ అవుతోన్న ఈ మూవీ బాహుబలి-2 రికార్డ్‌కు ‍అత్యంత చేరువలో ఉంది. రాజమౌళి బాహుబలి-2 కంటే కేవలం రూ. 5 కోట్లు మాత్రమే వెనకబడి ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఇదే వసూళ్లు కొనసాగితే బాహుబలి-2ను సైతం అధిగమించేలా కనిపిస్తోంది. ఈ సినిమా ఆరో వారంలో రూ.12.40 కోట్ల వసూళ్లు రాబట్టింది.

గతేడాది రిలీజైన దురంధర్‌కు సీక్వెల్‌గా ఈ మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు.ఆదిత్య ధర్ రచన, దర్శకత్వం  వహించగా.. రణవీర్ సింగ్ కీలక పాత్రలో నటించారు. ఈ చిత్రంలో రాకేష్ బేడి, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, గౌరవ్ గెరా, డానిష్ పాండోర్, సారా అర్జున్ ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించారు.

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్లామర్ ఓవర్‌లోడెడ్.. మెరిసిపోతున్న కియారా (ఫొటోలు)
photo 2

సెలబ్రేషన్స్, డివోషనల్ ట్రిప్స్.. అల్లు స్నేహ ఏప్రిల్ గడిచిందిలా (ఫొటోలు)
photo 3

కూవాగంలో హిజ్రాల పెళ్లి సందడి..ఎందుకో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పెళ్లి HD ఫొటోలు
photo 5

భారీ వర్షం : బెంగళూరు అతలాకుతలం (ఫొటోలు)

Video

View all
Khammam Ramu Murder Case Update 1
Video_icon

ఖమ్మం రాము మర్డర్ కేసులో వీడని మిస్టరీ

KSR Live Show On Pudi Srihari Illegal Arrest 2
Video_icon

వేధింపుల్లో బాబు కొత్త ట్రెండ్

Auto Falls Into Valley On Ghat Road In Manyam District 3
Video_icon

మన్యం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదంపై వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి
TMC Releases Alleged EVM Tampering Video In West Bengal 4
Video_icon

EVMల టాంపరింగ్.. బెంగాల్లో షాకింగ్ వీడియో
Passengers And Bus Conductor Hit Ticket Checking Inspector 5
Video_icon

బస్సు TCని చెప్పుతో కొట్టిన ప్రయాణికులు.. కండక్టర్
Advertisement
 