 కూవాగంలో హిజ్రాల పెళ్లి సందడి..ఎందుకో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Koovagam Festival Story Behind Transgender Marriage HD Photos
కూవాగంలో హిజ్రాల పెళ్లి సందడి..ఎందుకో తెలుసా? (ఫొటోలు)

May 1 2026 10:28 AM | Updated on May 1 2026 10:28 AM

తమిళనాడులోని విల్లుపురం జిల్లా, కూవాగం గ్రామంలోని కూత్తాండవర్ ఆలయంలో హిజ్రాల (ట్రాన్స్‌జెండర్ల) పెళ్లి సందడి అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. #KoovagamFestival

18 రోజుల ఉత్సవం: కూవాగం ఉత్సవాలు 18 రోజుల పాటు జరుగుతాయి, ఇందులో భాగంగా హిజ్రాలు తమ ఇష్టదైవమైన కూత్తాండవర్ (అరవాన్) ను వివాహం చేసుకుంటారు.

తాళిబొట్టు ధారణ: ఉత్సవంలో భాగంగా హిజ్రాలు నవవధువుల్లా ముస్తాబై, ఆలయ పూజారుల చేతుల మీదుగా మెడలో తాళి కట్టించుకుంటారు.

మహాభారత యుద్ధంలో పాండవుల విజయానికై, బలిదానానికి అంగీకరించిన అరవాన్‌ను పెళ్లి చేసుకున్న మోహినీ రూపంలో తాము ఈ వివాహం చేసుకుంటామని హిజ్రాలు చెబుతారు.

విషాదంతం: పెళ్లయిన మరుసటి రోజు, అరవాన్ మరణించినట్లుగా భావించి, హిజ్రాలు తాళి కత్తిరించుకుని, గాజులు పగులగొట్టుకుని వితంతువులుగా మారి, శోకంతో తమ గ్రామాలకు తిరుగు ప్రయాణమవుతారు.

మిస్ కూవాగం: ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ట్రాన్స్‌జెండర్ల ప్రతిభను చాటేందుకు 'మిస్ కూవాగం - 2026' వంటి అందాల పోటీలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.

ఈ ఉత్సవం హిజ్రాలకు ఒక పవిత్రమైన సమయం మరియు వారి ఉనికిని, సంస్కృతిని చాటుకునే వేదికగా నిలుస్తుంది.

