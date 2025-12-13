 ఓటీటీలోకి వచ్చిన తెలుగు హారర్ సినిమా | Cherasaala Telugu Movie 2025 Available In OTT With Rental Basis, Check Out Streaming Platform Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Cherasaala OTT Release: 8 నెలల తర్వాత ఓటీటీలో సడన్ స్ట్రీమింగ్

Dec 13 2025 3:00 PM | Updated on Dec 13 2025 3:41 PM

Cherasaala Telugu Movie 2025 OTT Streaming Now

ఈ వారం ఓటీటీల్లో పలు తెలుగు సినిమాలు వచ్చాయి. వీటిలో దుల్కర్ సల్మాన్ 'కాంత', అల్లరి నరేశ్ '12ఏ రైల్వే కాలనీ'తో పాటు డబ్బింగ్ చిత్రాలైన బ్రాట్, ఆరోమలేతో పాటు తెలుగు వెబ్ సిరీస్ త్రీ రోజెస్ రెండో సీజన్ కూడా స్ట్రీమింగ్‌లోకి వచ్చాయి. ఇప్పుడు వీటితో పాటు మరో తెలుగు హారర్ మూవీ కూడా సడన్‌గా అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. ఇంతకీ ఆ సినిమా సంగతేంటి? ఏ ఓటీటీలో చూడొచ్చు.

(ఇదీ చదవండి: ‘మోగ్లీ’మూవీ రివ్యూ)

శ్రీజిత్, నిష్కల, రమ్య హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన సినిమా 'చెరసాల'. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 11న థియేటర్లలో రిలీజైంది. కాకపోతే చిన్న సినిమా కావడం, యాక్టర్స్ ఎవరూ పేరున్న వాళ్లు కాకపోవడంతో ఇది వచ్చిన సంగతి కూడా చాలామందికి తెలియదు. ఇప్పుడు దాదాపు ఎనిమిది నెలల తర్వాత అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీలోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం అద్దె విధానంలో అందుబాటులో ఉంది.

'చెరసాల' విషయానికొస్తే.. వంశీ (శ్రీజిత్), ప్రియ (నిష్కల) కాలేజీ స్టూడెంట్స్. కలిసి చదువుకున్నప్పుడే ప్రేమలో పడతారు కానీ బయటకు చెప్పుకోరు. కాలేజీ చదువులు పూర్తయ్యాక స్నేహితులతో కలిసి వీళ్లిద్దరూ ఓ ట్రిప్‌కి వెళ్తారు. ఓ బంగ్లాలో ఉంటారు. కానీ ఈ భవంతిలో ఓ ప్రేతాత్మ ఉంటుంది. అసలు అక్కడ ప్రేతాత్మ ఎందుకు ఉంది. అక్కడికి వచ్చిన వాళ్లని ఎలాంటి ఇబ్బందులు పెట్టింది? చివరకు వంశీ, ప్రియ ఎలా బయటపడ్డారనేది స్టోరీ.

(ఇదీ చదవండి: నటి పాకీజాకు ఆశ్రయం కల్పించిన కోనసీమ వాసి)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్లామరస్ మెరుపు తీగలా యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫొటోలు)
photo 2

చీరలో ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో అనసూయ.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 3

కోల్‌కతాలో మెస్సీ మాయ‌.. (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ (ఫొటోలు)
photo 5

#RekhaNirosha : నటి రేఖా నిరోషా బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Comment Over Chandrababu Lies On AP GSDP And Debt 1
Video_icon

నేనింతే.. అదో టైప్.. నిజం చెప్పను.. అబద్దాలు ఆపను..
Chandrababu Govt Tender Scam In Amaravati 2
Video_icon

టెండర్లలో గోల్ మాల్.. కి.మీ.కు ₹180 కోట్లు !
New Bride Chandana Jyothi Ends Life In Moosapet Hyderabad 3
Video_icon

మూసాపేట్ లో నవ వధువు ఆత్మహత్య
Lionel Messi Fans Anger On Management In Kolkata 4
Video_icon

కోల్ కతాలో హైటెన్షన్.. స్టేడియం తుక్కు తుక్కు
Sad Incident In Ankapalli District 5
Video_icon

పరీక్ష రాసేందుకు వెళ్లి.. తండ్రి ఆటో కింద పడి కూతురు దుర్మరణం
Advertisement
 