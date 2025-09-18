బిగ్బాస్ రెండో వారం మరింత హాట్హాట్గా కొనసాగుతోంది. నామినేషన్స్ ప్రక్రియలో కంటెస్టెంట్స్ ఒకరిపై ఒకరు ఓ రేంజ్లో రెచ్చిపోయారు. తీరా చూస్తే ఈ వారంలో భరణి, హరీశ్, మనీష్, ప్రియ, డిమాన్ పవన్, ఫ్లోరా, సుమన్ శెట్టి నామినేట్ అయ్యారు. తాజాగా ఇవాళ బిగ్బాస్ ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు. ఈ ప్రోమోలో కెప్టెన్సీ కోసం కంటెెస్టెంట్స్ ఎలా పోటీ పడ్డారో చూసేయండి.
(ఇది చదవండి: 4 రోజులుగా మాస్క్ మ్యాన్ నిరాహార దీక్ష! నామినేషన్స్లో ఏడుగురు)
ప్రస్తుతం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ ముగియడంతో హౌస్లో కెప్టెన్సీ గోల మొదలైంది. ఇందులో భాగంగా ఓనర్స్, టెనెంట్స్ మధ్య బజర్ నొక్కే టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. టాస్క్లో భాగంగా ఈ రెండు గ్రూపుల మధ్య ఫోన్ కాల్స్.. మేమంటే మేము అంటూ బజర్ నొక్కలేదంటూ ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకున్నారు. మరి చివరికీ కెప్టెన్సీ ఏ గ్రూప్కు దక్కిందన్నది తెలియాలంటే ఇవాల్టి ఎపిసోడ్ చూడాల్సిందే. తాజాగా ఇవాళ రిలీజైన ప్రోమో చూస్తే కెప్టెన్సీ కోసం రెండు గ్రూపుల మధ్య పోటీ గట్టిగానే జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
The captaincy battlefield is blazing!
housemates unleash full power, who will rise as the winner of this challenge? 👁️🔥
Watch #BiggBossTelugu9 Mon–Fri 9:30 PM, Sat & Sun 9 PM on #StarMaa & stream 24/7 on #JioHotstar#BiggBossTelugu9 #StreamingNow pic.twitter.com/SUMP0IYtuY
— JioHotstar Telugu (@JioHotstarTel_) September 18, 2025