 ఓనర్స్ ఆర్ టెనెంట్స్.. కెప్టెన్సీ ఎవరికీ దక్కింది..! | Bigg Boss Telugu Season 9 latest Promo Out Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bigg Boss Promo: హౌస్‌లో కెప్టెన్సీ టాస్క్‌.. ఈ ఫోన్ గోల ఏంట్రా బాబు!

Sep 18 2025 1:05 PM | Updated on Sep 18 2025 1:08 PM

Bigg Boss Telugu Season 9 latest Promo Out Now

బిగ్‌బాస్‌ రెండో వారం మరింత హాట్‌హాట్‌గా కొనసాగుతోంది. నామినేషన్స్ ప్రక్రియలో కంటెస్టెంట్స్‌ ఒకరిపై ఒకరు ఓ రేంజ్‌లో రెచ్చిపోయారు. తీరా చూస్తే ఈ వారంలో భరణి, హరీశ్‌, మనీష్‌, ప్రియ, డిమాన్‌ పవన్‌, ఫ్లోరా, సుమన్‌ శెట్టి నామినేట్ అయ్యారు. తాజాగా ఇవాళ బిగ్‌బాస్‌ ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు. ఈ ప్రోమోలో కెప్టెన్సీ కోసం కంటెెస్టెంట్స్‌ ఎలా పోటీ పడ్డారో చూసేయండి. 

(ఇది చదవండి: 4 రోజులుగా మాస్క్‌ మ్యాన్‌ నిరాహార దీక్ష! నామినేషన్స్‌లో ఏడుగురు)

ప్రస్తుతం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ ముగియడంతో హౌస్‌లో కెప్టెన్సీ గోల మొదలైంది. ఇందులో భాగంగా ఓనర్స్, టెనెంట్స్ మధ్య బజర్‌ నొక్కే టాస్క్‌ పెట్టాడు బిగ్‌బాస్‌.  టాస్క్‌లో భాగంగా  ఈ రెండు గ్రూపుల మధ్య ఫోన్‌ కాల్స్‌.. మేమంటే మేము అంటూ బజర్‌ నొక్కలేదంటూ ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకున్నారు. మరి చివరికీ కెప్టెన్సీ ఏ గ్రూప్‌కు దక్కిందన్నది తెలియాలంటే ఇవాల్టి ఎపిసోడ్ చూడాల్సిందే. తాజాగా ఇవాళ రిలీజైన ప్రోమో చూస్తే కెప్టెన్సీ కోసం రెండు గ్రూపుల మధ్య పోటీ గట్టిగానే జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణలో కొలువైన శ్రీరంగనాథస్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా?
photo 2

‘బ్యూటీ’ మూవీ ప్రమోషన్స్ లో నరేష్, వాసుకి ఆనంద్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఓజీ ప్రమోషన్స్ లో ప్రియాంక.. బ్లాక్ డ్రెస్ లో క్యూట్ లుక్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

సైమా అవార్డ్స్‌ -2025లో అందరినీ ఆకర్షించిన ఫోటోలు ఇవే
photo 5

షారుక్‌ ఖాన్‌ కుమారుడి కోసం తరలిన అంబానీ ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)

Video

View all
Allu Arjun Multi Starrer With Shahrukh Khan 1
Video_icon

బ్లాస్టింగ్ కాంబినేషన్ తో ఐకాన్ స్టార్.. పుష్పగాడు ఇంటర్నేషనల్
Kethireddy Peddareddy Slams JC Prabhakar Reddy 2
Video_icon

తాడిపత్రిలో TDP అరాచకాలు మితిమీరాయి: పెద్దారెడ్డి
Rahul Gandhi Comments On Election Commission Over Vote Chori Issue 3
Video_icon

కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై రాహుల్ గాంధీ ఘాటు విమర్శలు
Auto Drivers Fires On Chandrababu Govt 4
Video_icon

Auto Drivers: ఎందుకు మేమంటే అంత చులకన చంద్రబాబుపై డ్రైవర్లు ఫైర్
YSRCP Leader Kethireddy Pedda Reddy Arrest In Tadipatri 5
Video_icon

తాడిపత్రిలో ఉద్రిక్తత.. మరోసారి పెద్దారెడ్డి అరెస్ట్
Advertisement
 