 తిరుపతిలో సింపుల్‌గా పెళ్లి చేసుకోనున్న తెలుగు హీరో | Bellamkonda Srinivas And Kavya Wedding Details Latest
Bellamkonda Srinivas: వచ్చే నెలలోనే నిశ్చితార్థం, పెళ్లి.. తేదీలు ఎప్పుడంటే?

Mar 27 2026 12:13 PM | Updated on Mar 27 2026 12:13 PM

Bellamkonda Srinivas And Kavya Wedding Details Latest

ఇప్పుడంతా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. అంటే వేరే ఊరికి వెళ్లిపోయి అక్కడ పెళ్లి చేసుకోవడం అనమాట. గత నెలలో ఇలానే హీరో విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక.. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పుర్ వెళ్లి అక్కడ గ్రాండ్‌గా వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే ఇలాంటి హడావుడి ఏం లేకుండా సింపుల్‌గా పెళ్లి చేసుకునేందుకు రెడీ అయ్యాడు టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.

(ఇదీ చదవండి: ‘యూత్‌’ మూవీ రివ్యూ అండ్‌ రేటింగ్‌)

ఈ నెల ప్రారంభంలో కావ్య అనే అమ్మాయి తన జీవితంలో ఉందని చెప్పి హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్  పరిచయం చేశాడు. ఈ వేడుకకు టాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యేసరికి ఇదేదో ఎంగేజ్‌మెంట్ అని అంతా అనుకున్నారు. కానీ ఇది కేవలం కుటుంబాల కలిసిన సందర్భం అని సదరు హీరో చెప్పుకొచ్చాడు. త్వరలో శుభవార్త గురించి, పెళ్లి డేట్ బయటపెడతానని అన్నాడు. ఇప్పుడు ఆ తేదీల గురించి ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడుకుంటున్నారు.

వచ్చే నెల 5వ తేదీన బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్-కావ్య.. హైదరాబాద్‌లో నిశ్చితార్థం చేసుకోనున్నారు. వచ్చే నెల 29న తిరుపతిలో ఇరువురి కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో సింపుల్‌గా పెళ్లి చేసుకోనున్నారు. మే 01న హైదరాబాద్‌లో టాలీవుడ్ ప్రముఖుల కోసం రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

(ఇదీ చదవండి: పదిరోజుల్లోనే ఓటీటీకి వచ్చేసిన తెలుగు సినిమా)

Related News By Category

Related News By Tags

రామ్ చరణ్ బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫొటోలు)
మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం.. హృదయ విదారక దృశ్యాలు
అనంతపురంలో దేవరకొండ, రష్మిక సందడి (ఫొటోలు)
భద్రాచలంలో కనుల పండువగా శ్రీసీతారాముల ఎదుర్కోలు ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
రష్మిక- విజయ్ పెళ్లికి నెల.. జ్ఞాపకాల్లో విరోష్ జంట.. (ఫోటోలు)

Vijay Devarakonda And Rashmika First Vacation Trip After Wedding 1
పెళ్లి తర్వాత తొలి వెకేషన్ ట్రిప్.. విరోష్ జంట వీడియో వైరల్
Ram Charan Peddi Movie Glimpse Released 2
పెద్ది సినిమా గ్లింప్స్ రిలీజ్

Watch Live Sri Rama Navami Celebrations At Bhadrachalam 3
Watch Live: భద్రాచలం రాములోరి కళ్యాణం..

CI Shared What Happened In Scene Reconstruction At Anantapur 4
బీరు బాటిల్ తో పోలీసులపై దాడి.. CI చెప్పిన సంచలన విషయాలు
Ambati Rambabu Mass Counter To Pemmasani Chandrasekhar Comments 5
ఒక్క మాటతో చంపేస్తావా..? పెమ్మసానికి గుబాపగిలేలా అంబటి కౌంటర్
