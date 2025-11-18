 బాలయ్య అఖండ-2.. జాజికాయ వచ్చేసింది! | Balakrishna Akhanda 2 Thaandavam Movie Jajikaya Jajikaya Lyrical song out | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Akhanda 2 Movie: బాలయ్య అఖండ-2.. జాజికాయ వచ్చేసింది!

Nov 18 2025 7:55 PM | Updated on Nov 18 2025 8:06 PM

Balakrishna Akhanda 2 Thaandavam Movie Jajikaya Jajikaya Lyrical song out

బాలయ్య-బోయపాటి కాంబోలో వస్తోన్న మారో చిత్రం అఖండ-2(Akhanda 2). ఈ సినిమాపై అభిమానులు భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో బాలకృష్ణ.. అఘోరా పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సంయుక్త మేనన్ హీరోయిన్ కాగా.. హర్షాలి మల్హోత్రా కీలక పాత్రలో కనిపించనుంది. ఈ మూవీ నుంచి ఇటీవలే ది తాండవం పేరుతో ఓ సాంగ్‌ను కూడా రిలీజ్ చేశారు.

తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మరో లిరికల్ సాంగ్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. జాజికాయ.. జాజికాయ అంటూ సాగే పాటను విడుదల చేశారు. వైజాగ్ వేదికగా ఏర్పాటు చేసిన ఈవెంట్‌లో ఈ పాటను లాంఛ్ చేశారు. ఈ సాంగ్‌కు కాసర్ల శ్యామ్ లిరిక్స్ అందించగా.. బ్రిజేశ్ శాండిల్య, శ్రేయా ఘోషల్ ఆలపించారు. ఈ పాటకు తమన్ సంగీతమందించారు.

ఇటీవలే ఈ మూవీకి సంబంధించి మరో ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకున్నారు మేకర్స్. ఈ చిత్రాన్ని 2డీతో పాటు త్రీడీ వర్షన్‌లోనూ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. సినీ ప్రియులకు సరికొత్త ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ అందించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ చిత్రాన్ని 2021లో వచ్చిన అఖండకు సీక్వెల్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కెన్యాలోనే అనసూయ ఫ్యామిలీ.. మరిన్ని జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

'వారణాసి' బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా గోవా ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

నా సూపర్‌స్టార్ వీడే.. కొడుకు గురించి కాజల్ క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 4

నా జీవితంలోని ఆల్‌రౌండర్‌కు హ్యాపీ బర్త్‌ డే: సూర్యకుమార్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

మత్స్యకన్యలా మెరిసిపోతున్న మిస్‌ ఇండియా..!

Video

View all
YSRCP Shyamala FIRES on Karumuri Venkat Reddy Illegal Arrest 1
Video_icon

YSRCP Shyamala: ఎలాంటి నోటీసులు లేకుండా బెదిరించి అరెస్ట్ చేస్తారా?
Perni Nani Satires on TV5 Murthy Yellow Media Over CI Sathish News 2
Video_icon

Perni Nani: పంచనామా అవలేదు.ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయిందో లేదో!
Food Poison in Tribal Ashram School Koyyuru Alluri Sitarama Raju District 3
Video_icon

Koyyuru: పాఠశాలలో ఫుడ్ పాయిజన్.. ఇంకెన్నాళ్లు ఈ ఘోరాలు
YSRCP Legal Cell Manohar Reddy Fires on Chandrababu Govt Over Karumuri Arrest 4
Video_icon

వెంకట్ రెడ్డి కుటుంబసభ్యుల ఫోన్లను లాక్కున్న పోలీసులు
One More Arrest In Delhi Terrorists Blast Case 5
Video_icon

Delhi Blast Case: ఉగ్రవాది ఉమరు సహకరించిన కీలక వ్యక్తి ఇతడే..
Advertisement
 