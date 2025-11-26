 బోల్డ్ సీన్.. ఆ విషయం డైరెక్టర్‌ ముందే చెప్పారు.. కానీ..: ఆండ్రియా జెరెమా | Andrea Jeremiah Responds On His Role In Pisachi 2 MOvie | Sakshi
Andrea Jeremiah: ఆ సినిమాలో బోల్డ్ సీన్స్.. మీరకున్నట్లు ఉండవు: ఆండ్రియా జెరెమా

Nov 26 2025 7:58 PM | Updated on Nov 26 2025 8:12 PM

Andrea Jeremiah Responds On His Role In Pisachi 2 MOvie

సింగర్గా మాత్రమే కాదు.. నటిగా, హీరోయిన్గా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న భామ ఆండ్రియా జెరెమా. విభిన్నమైన పాత్రలు చేస్తూ సినీ ప్రియులను అలరిస్తోంది. కోలీవుడ్ మాత్రమే కాదు.. టాలీవుడ్లోనూ ఆమె దాదాపు సుపరిచితమే. ఏడాది మాస్క్ మూవీతో ప్రేక్షకులను పలకరించింది. కవిన్ హీరోగా వచ్చిన యాక్షన్థ్రిల్లర్ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మిక్స్డ్టాక్ను సొంతం చేసుకుంది.

అయితే ఆండ్రియా పిశాచి-2 అనే చిత్రంలోనూ నటిస్తోంది. హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ప్రకటించి మూడేళ్లయినా ఇప్పటివరకు విడుదల కాలేదు. ఈ చిత్రం నిర్మాణ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని చాలా కాలం అయ్యింది. అయితే కొన్ని ఆర్థికపరమైన సమస్యల కారణంగా విడుదల కాలేదు. చిత్రానికి కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ మిస్కిన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సినిమా కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాలో ఆండ్రియా న్యూడ్సీన్లో కనిపించే పోస్టర్పై అప్పట్లో పెద్ద వివాదమే నడిచింది. దీనిపై పెద్దఎత్తున విమర్శలొచ్చాయి.

తాజాగా ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన ఆండ్రియా.. వివాదస్పద సీన్ గురించి మాట్లాడింది. స్క్రిప్ట్ ప్రారంభంలోనే బోల్డ్ సీన్ చేర్చారని పంచుకుంది. అయితే షూటింగ్ సమయంలో సన్నివేశాన్ని పూర్తిగా తొలగించారని తెలిపింది. చిత్రంలో ఎవరూ కూడా నగ్నంగా కనిపించరని పేర్కొంది. తనకు డైరెక్టర్ మిస్కిన్పై పూర్తి నమ్మకముందని.. ఆయన కథకు అవసరమైతేనే అలాంటి సీన్స్ పెడతారని వివరించింది. చిత్రంలో బోల్డ్ సీన్స్ కూడా ఉన్నాయని.. కానీ అవన్నీ నగ్నంగా మాత్రం ఉండవని చెప్పింది. ఆయన ఇప్పటికే పలువురు స్టార్ నటులతో సినిమాలు చేశారని గుర్తు చేసింది. ఒకవేళ డైరెక్టర్ సీన్ అవసరమని భావిస్తే అతని దృష్టి కోణం అది కాదని.. సీన్వెనకాల కచ్చితంగా అర్థముంటుందని ఆండ్రియా చెబుతోంది.

 

