 సినీ ప్రియులకు గుడ్‌ న్యూస్.. వినోదం ఇక మాక్సిమమ్..! | AMB Classic Victory Imax Theatre in sudharshan 70mm in Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Imax Theatre: హైదరాబాద్‌లో ఐమ్యాక్స్.. ఎక్కడో తెలుసా?

Jun 1 2026 5:09 PM | Updated on Jun 1 2026 5:16 PM

AMB Classic Victory Imax Theatre in sudharshan 70mm in Hyderabad

హైదరాబాద్‌ సినీ ప్రియులకు బిగ్‌ గుడ్ న్యూస్‌ వచ్చేసింది. ఇన్ని రోజులుగా వెయిట్ చేస్తున్న సినీ ప్రియుల కల తీరనుంది. ఐమ్యాక్స్‌ థియేటర్‌ ఏర్పాటుకు అంతా సిద్ధమైంది. నగరంలోని సుదర్శన్ థియేటర్‌లో ఈ ఐమ్యాక్స్‌ ఏర్పాటు కానుంది. ఏఎంబీ క్లాసిక్ విక్టరీ పేరుతో ఈ ఐమ్యాక్స్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది.

ఇప్పటి వరకు భాగనగరంలో ఒక్క ఐమ్యాక్స్ థియేటర్‌ కూడా అందుబాటులో లేదు. ఏఎంబీ క్లాసిక్‌ విక్టరీ ఏర్పాటు సినీ ప్రియుల చిరకాల స్వప్నం నెరవేరనుంది. ఈ ఏడాదిలోనే ఐమ్యాక్స్‌ ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడించనున్నారు. 
 

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భర్తతో కలిసి జపాన్ ట్రిప్‌లో రష్మిక.. ఇప్పటికీ దాచేస్తోంది!(ఫొటోలు)
photo 2

సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌.. అవతరణ అదిరేలా (ఫొటోలు)
photo 3

‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ రాజసం.. ఫైనల్‌లో దుమ్మురేపిన బెంగళూరు (ఫొటోలు)
photo 5

చైతూ 'మై లేడీ'.. శోభిత 'బంగారం'.. బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
DSC Candidate Emotional Video 1
Video_icon

ఇదే నాకు లాస్ట్ ఛాన్స్.... లోకేష్ వల్ల నా జీవితం నాశనం అయింది
Tamil Nadu CM Vijay Holds Mega Thanksgiving Rally In Trichy East 2
Video_icon

విజయ్ ర్యాలీకి పోటెత్తిన జనం
TRS Chief Kavitha Sensational Comments On AP Capital City Amaravati 3
Video_icon

AP ప్రజలకు అవమానం, వానాకాలం వస్తోంది మీ అమరావతి జాగ్రత్త
Rain Alert for Telangana Heavy Rains to Fall Across Telangana 4
Video_icon

ఉరుములు మెరుపులతో భీకర వర్షాలు..
Tragic Incident In Secunderabad 5
Video_icon

వామ్మో అన్ని కత్తి పోట్లా.. 8 కత్తి పోట్లు పొడిచిన ముఠా
Advertisement
 